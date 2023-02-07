Энтони Браун примет участие в конкурсе трехочковых Лиги ВТБ

Теги ЦСКА УНИКС Зенит видео Единая лига ВТБ Томас Эртель Энтони Браун Матч всех звезд Единой лиги ВТБ МБА Андрей Лопатин Даллас Мур Баскетбол

Форвард УНИКСа Энтони Браун станет участником конкурса трехочковых бросков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 19 февраля.

В нынешнем сезоне американский баскетболист реализует 46,4% дальних попыток и входит в топ-10 игроков чемпионата по данному показателю.

Соперниками Брауна станут форвард МБА Андрей Лопатин, разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель и защитник ЦСКА Даллас Мур. 

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию

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