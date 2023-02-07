Энтони Браун примет участие в конкурсе трехочковых Лиги ВТБ

Форвард УНИКСа Энтони Браун станет участником конкурса трехочковых бросков на всех звезд лиги ВТБ, который состоится 19 февраля.

В нынешнем сезоне американский баскетболист реализует 46,4% дальних попыток и входит в топ-10 игроков чемпионата по данному показателю.

Соперниками Брауна станут форвард МБА Андрей Лопатин, разыгрывающий « » и защитник ЦСКА Даллас Мур.

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию