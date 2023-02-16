Джермэйн Лав заменит травмированного Алексея Шведа на Матче звезд ВТБ

Теги ЦСКА УНИКС Алексей Швед БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Джермэйн Лав Баскетбол

Защитник «Нижнего Новгорода» Джермэйн Лав примет участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится в 19 февраля в Москве.

Лав сыграет за команду Old School. Он заменит защитника ЦСКА Алексея Шведа, который получил травму во встрече с УНИКСом (104:112).

Показатели Лава в нынешнем сезоне составляют 13,5 очка 2,7 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч. Он является самым результативным игроком «Нижнего Новгорода».

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