Джермэйн Лав заменит травмированного Алексея Шведа на Матче звезд ВТБ

Защитник «Нижнего Новгорода» Джермэйн Лав примет участие в Матче всех звезд лиги ВТБ, который состоится в 19 февраля в Москве.

Лав сыграет за команду Old School. Он заменит защитника ЦСКА Алексея Шведа, который получил травму во встрече с (104:112).

Показатели Лава в нынешнем сезоне составляют 13,5 очка 2,7 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч. Он является самым результативным игроком «Нижнего Новгорода».

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