Крис Пол обошел Майкла Джордана и стал 3-м в НБА по перехватам за карьеру

Теги Майкл Джордан Джейсон Кидд Крис Пол Финикс НБА Джон Стоктон Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол в четверг обошел легенду НБА Майкла Джордана по перехватам за карьеру.

Пол подошел к игре с «Клипперс» (107:116), отставая от Джордана (2 514 за карьеру) на 3 перехвата. 37-летний баскетболист записал на свой счет 4 перехвата и довел общий показатель до отметки 2 515.

Это позволило Крису потеснить 6-кратного чемпиона лиги с 3-го места.

Лидеры НБА по перехватам – Джон Стоктон (3 265) и Джейсон Кидд (2 684).

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди

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7 комментариев

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Bulat89
Крутой игрок,с небольшим ростом.
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seregqua
Крис теперь входит в топ-3 сразу в двух из основных категорий. Таких игроков всего 4 человека:
- Пол (#3 по передачам и #3 по перехватам)
- Кидд (#2 по передачам и #2 по перехватам)
- Стоктон (#1 по передачам и #1 по перехватам)
- Карим (#2 по очкам, #3 по подборам, #3 по блокшотам)
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L.E.V
Пол > Джордан 🤡
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-3
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113k
6-0
Сезоны пропускал, причем пиковые.
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-1
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Лютый альбинос
Ответ MaxBridge
Стоктон что за тигр
Даже больше, ибо Стоктон не только абсолютный рекордсмен по перехватам, но ещё и по передачам.
+7
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+7
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medooo
подарочек к юбилею)
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MaxBridge
Стоктон что за тигр
+17
-1
+16
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