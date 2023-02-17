Крис Пол обошел Майкла Джордана и стал 3-м в НБА по перехватам за карьеру
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол в четверг обошел легенду НБА Майкла Джордана по перехватам за карьеру.
Пол подошел к игре с «Клипперс» (107:116), отставая от Джордана (2 514 за карьеру) на 3 перехвата. 37-летний баскетболист записал на свой счет 4 перехвата и довел общий показатель до отметки 2 515.
Это позволило Крису потеснить 6-кратного чемпиона лиги с 3-го места.
Лидеры НБА по перехватам – Джон Стоктон (3 265) и Джейсон Кидд (2 684).
33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!
Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди
- Пол (#3 по передачам и #3 по перехватам)
- Кидд (#2 по передачам и #2 по перехватам)
- Стоктон (#1 по передачам и #1 по перехватам)
- Карим (#2 по очкам, #3 по подборам, #3 по блокшотам)
Сезоны пропускал, причем пиковые.