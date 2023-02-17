Разыгрывающий « » в четверг обошел легенду НБА Майкла Джордана по перехватам за карьеру.

Пол подошел к игре с «Клипперс» (107:116), отставая от Джордана (2 514 за карьеру) на 3 перехвата. 37-летний баскетболист записал на свой счет 4 перехвата и довел общий показатель до отметки 2 515.

Это позволило Крису потеснить 6-кратного чемпиона лиги с 3-го места.

Лидеры НБА по перехватам – (3 265) и (2 684).

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди