«С меня хватит». Леброн Джеймс не будет гнаться за рекордом Джона Стоктона по количеству передач за карьеру

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча с «Нью-Йорком» (129:123 ОТ) во вторник обошел Марка Джексона и Стива Нэша по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории НБА по этому показателю.

Рекордсменом лиги по количеству ассистов за карьеру является Джон Стоктон – 15 806. В топ-3 также входят Джейсон Кидд (12 091) и действующий разыгрывающий «Финикса» Крис Пол (11 246).

На счету Джеймса в данный момент 10 338 передач. По словам 38-летнего игрока, он не собирается гнаться за рекордом Стоктона.

«Я вообще об этом не думаю. Этот человек провел 19 сезонов. В 16 из них он сыграл все 82 матча. Это какая-то сумасшедшая статистика. Нет, с меня хватит», – сказал Джеймс.

Звездному баскетболисту осталось набрать 89 очков, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара (38 387) по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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2 комментария

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Los Galácticos
40k очков надо делать и идти на заслуженную пенсию, здоровье надо поберечь.
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Sergio198344
Ну ему надо до 50 лет играть, чтобы догнать Стоктона
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