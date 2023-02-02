«С меня хватит». Леброн Джеймс не будет гнаться за рекордом Джона Стоктона по количеству передач за карьеру
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча с «Нью-Йорком» (129:123 ОТ) во вторник обошел Марка Джексона и Стива Нэша по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории НБА по этому показателю.
Рекордсменом лиги по количеству ассистов за карьеру является Джон Стоктон – 15 806. В топ-3 также входят Джейсон Кидд (12 091) и действующий разыгрывающий «Финикса» Крис Пол (11 246).
На счету Джеймса в данный момент 10 338 передач. По словам 38-летнего игрока, он не собирается гнаться за рекордом Стоктона.
«Я вообще об этом не думаю. Этот человек провел 19 сезонов. В 16 из них он сыграл все 82 матча. Это какая-то сумасшедшая статистика. Нет, с меня хватит», – сказал Джеймс.
Звездному баскетболисту осталось набрать 89 очков, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара (38 387) по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.
Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
2 комментария