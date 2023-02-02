«С меня хватит». Леброн Джеймс не будет гнаться за рекордом Джона Стоктона по количеству передач за карьеру

Форвард « » во время матча с « » (129:123 ОТ) во вторник обошел Марка Джексона и по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории НБА по этому показателю.

Рекордсменом лиги по количеству ассистов за карьеру является Джон Стоктон – 15 806. В топ-3 также входят (12 091) и действующий разыгрывающий «Финикса» Крис Пол (11 246).

На счету Джеймса в данный момент 10 338 передач. По словам 38-летнего игрока, он не собирается гнаться за рекордом Стоктона.

«Я вообще об этом не думаю. Этот человек провел 19 сезонов. В 16 из них он сыграл все 82 матча. Это какая-то сумасшедшая статистика. Нет, с меня хватит», – сказал Джеймс.

Звездному баскетболисту осталось набрать 89 очков, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара (38 387) по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

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