Известный центровой Демаркус Казинс выразил мнение, что 12-кратный участник Матча всех звезд Крис Пол из не заслуживает включения в пятерку лучших разыгрывающих всех времен.

«Я считаю, что не входит в Топ-5 разыгрывающих всех времен.

Каждый раз, когда я вижу чей-то список, то он там. Не совсем понимаю, почему так. Не хочу сказать ничего плохого о Си Пи, его достижения и эффективность на площадке всем известны, просто я не думаю, что Крис Пол – это уровень Топ-5», – заявил Казинс.

По мнению Казинса, в Топ-5 точно входят Мэджик Джонсон, и Айзейя Томас. Он также считает, что на включение в пятерку должны претендовать , Джон Стоктон и .

«Ставлю ли я Расса выше Си Пи? Ну как, он же MVP», – произнес Казинс.

По ходу карьеры Казинса в НБА он неоднократно конфликтовал с Полом. Центровой запрещал одноклубникам пожимать разыгрывающему руку после матча, кидал ему в голову мячом, а также называл читером. Крис как-то сказал, что Демаркусу нужно обратиться к психотерапевту.

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