Демаркус Казинс: «Крис Пол не входит в Топ-5 разыгрывающих всех времен. Уэстбрук заслуживает этого больше»

Теги рейтинги Мэджик Джонсон Лейкерс Айзейя Томас Крис Пол Финикс Стив Нэш НБА Джон Стоктон Расселл Уэстбрук Стефен Карри Демаркус Казинс Баскетбол

Известный центровой Демаркус Казинс выразил мнение, что 12-кратный участник Матча всех звезд Крис Пол из «Финикса» не заслуживает включения в пятерку лучших разыгрывающих всех времен.

«Я считаю, что Крис Пол не входит в Топ-5 разыгрывающих всех времен.

Каждый раз, когда я вижу чей-то список, то он там. Не совсем понимаю, почему так. Не хочу сказать ничего плохого о Си Пи, его достижения и эффективность на площадке всем известны, просто я не думаю, что Крис Пол – это уровень Топ-5», – заявил Казинс.

По мнению Казинса, в Топ-5 точно входят Мэджик Джонсон, Стефен Карри и Айзейя Томас. Он также считает, что на включение в пятерку должны претендовать Стив Нэш, Джон Стоктон и Расселл Уэстбрук.

«Ставлю ли я Расса выше Си Пи? Ну как, он же MVP», – произнес Казинс.

По ходу карьеры Казинса в НБА он неоднократно конфликтовал с Полом. Центровой запрещал одноклубникам пожимать разыгрывающему руку после матча, кидал ему в голову мячом, а также называл читером. Крис как-то сказал, что Демаркусу нужно обратиться к психотерапевту.

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6 комментариев

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Dmitry Orlov
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Согласен двумя руками!
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lolik008
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Зато по крысятничеству, Крис Пол уверенно имеет шансы на первое место
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dobinson
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джон стоктон-рекордсмен по кол-ву ассистов?он в каком списке?
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noke
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Очередная иллюстрация по теме ’игроки лучше знают’.
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Daishi
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Старая ’’любовь’’ не ржавеет)
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STB
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Биг О там должен быть. А упоминать кирпича в одном предложении с Мэджиком - это оскорбление верующих
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