Ламело Болл оформил 11-й трипл-дабл в карьере (38+13+13)

Защитник «Шарлотт» внес весомый вклад в победу на «Вашингтоном» (139:113).

За 35 минут на паркете Болл записал на свой счет 38 очков, реализовав 13 из 25 бросков с игры, 5 из 12 трехочковых и 7 из 7 штрафных.

В активе звездного защитника «Хорнетс» также 13 подборов и 13 передач. Этот трипл-дабл стал для Болла первым с 2023 года и 11-м в карьере.

«Шарлотт» уступал 10 очков перед перерывом, но в третьей четверти им удался рывок 19:4, а четвертую 12-минутку «Хорнетс» выиграли со счетом 44:25.

В составе «Уизардс» выделялся Си Джей Макколлум, набравший 24 очка (8 из 20 с игры), 6 подборов и 5 передач.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?3075 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Шарлотт
НБА
Ламело Болл
Баскетбол - видео
Вашингтон
Си Джей Макколлум
