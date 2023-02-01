Леброн Джеймс обошел Марка Джексона и Стива Нэша и поднялся на 4-е место в истории НБА по количеству передач за карьеру

Форвард «Лейкерс» во время матча против « » во вторник обошел Марка Джексона и Стива Нэша по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории по этому показателю.

«Лейкерс» обыграли «Никс» в «Мэдисон-сквер-гардене» (129:123 ОТ). Джеймс оформил свой первый трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 28 очков, 11 передач и 10 подборов.

38-летний форвард увеличил показатель за карьеру до 10 338 передач, обойдя (10 334) и (10 335).

Лидером в истории лиги по количеству передач является Джон Стоктон – 15 806. В Топ-3 также входят Джейсон Кидд (12 091) и действующий разыгрывающий «Финикса» Крис Пол (11 246).

Леброну осталось набрать 89 очков, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара (38 387) по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

Слово года в баскетболе: гелиоцентризм. Как получилось, что НБА заимствовала астрономическую модель (и приняла ее)

Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?