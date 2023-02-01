Леброн Джеймс обошел Марка Джексона и Стива Нэша и поднялся на 4-е место в истории НБА по количеству передач за карьеру
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Нью-Йорка» во вторник обошел Марка Джексона и Стива Нэша по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории НБА по этому показателю.
«Лейкерс» обыграли «Никс» в «Мэдисон-сквер-гардене» (129:123 ОТ). Джеймс оформил свой первый трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 28 очков, 11 передач и 10 подборов.
38-летний форвард увеличил показатель за карьеру до 10 338 передач, обойдя Марка Джексона (10 334) и Стива Нэша (10 335).
Лидером в истории лиги по количеству передач является Джон Стоктон – 15 806. В Топ-3 также входят Джейсон Кидд (12 091) и действующий разыгрывающий «Финикса» Крис Пол (11 246).
Леброну осталось набрать 89 очков, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара (38 387) по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.
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И еще сегодня здорово заметили в трансляции матча: мало того, что он по очкам обойдет Карима, так он еще и впереди Мэджика по ассистам! У — универсальность.
28 PTS
10 REB
11 AST
+22
Это 106й в карьере. До Кидда (4й результат в истории) остался один.
Это самый "возрастной" трипл с 28-ю очками.
А если еще и с сыном поиграет несколько лет вместе, то к концу карьеры может оставить недосягаемое наследие на десятилетия.