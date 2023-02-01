Леброн Джеймс обошел Марка Джексона и Стива Нэша и поднялся на 4-е место в истории НБА по количеству передач за карьеру

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джейсон Кидд Нью-Йорк Крис Пол Стив Нэш НБА видео Джон Стоктон Марк Джексон Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Нью-Йорка» во вторник обошел Марка Джексона и Стива Нэша по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории НБА по этому показателю.

«Лейкерс» обыграли «Никс» в «Мэдисон-сквер-гардене» (129:123 ОТ). Джеймс оформил свой первый трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 28 очков, 11 передач и 10 подборов.

38-летний форвард увеличил показатель за карьеру до 10 338 передач, обойдя Марка Джексона (10 334) и Стива Нэша (10 335).

Лидером в истории лиги по количеству передач является Джон Стоктон – 15 806. В Топ-3 также входят Джейсон Кидд (12 091) и действующий разыгрывающий «Финикса» Крис Пол (11 246).

Леброну осталось набрать 89 очков, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара (38 387) по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

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7 комментариев

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дамир дугаров
Мало того, что Леброн это единственный игрок, одновременно входящий в топ 10 в истории и как бомбардир, и как ассистент, так он еще скоро ВОЗГЛАВИТ этот топ бомбардиров и при этом занимает шикарное 4 место как элитнейший диспетчер. Как такте вообще возможно ?!
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Свежий
Уэстбрук входит в Топ-10 по передачам оллтайм, ЛеБрон на следующий матч: «Подержи мое пиво»

И еще сегодня здорово заметили в трансляции матча: мало того, что он по очкам обойдет Карима, так он еще и впереди Мэджика по ассистам! У — универсальность.
0
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LBJ236
ЛеБрон и его любимые передачи... видение площадки у него феноменальное) И он всегда этим славился, не только в одно жало играет, а активно задействует своих товарищей по команде, настоящий командный игрок
+1
0
+1
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Vagant
Леброн сегодня и трипл собрал.
28 PTS
10 REB
11 AST
+22
Это 106й в карьере. До Кидда (4й результат в истории) остался один.
Это самый "возрастной" трипл с 28-ю очками.
+5
0
+5
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Алексей Комиссаров
Ответ mr_ h2o
Такого универсального игрока отыгравшего так много сезонов мы думаю еще очень долго не увидим
Универсалов сейчас много, но чтобы держать уровень до 38,таких действительно единицы
+4
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+4
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Друг Джордана
Если он продолжит играть еще пару сезонов в таком же темпе, то страшно представить, сколько рекордов он еще побьет.
А если еще и с сыном поиграет несколько лет вместе, то к концу карьеры может оставить недосягаемое наследие на десятилетия.
+9
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+9
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mr_ h2o
Такого универсального игрока отыгравшего так много сезонов мы думаю еще очень долго не увидим
+10
-1
+9
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