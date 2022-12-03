Звездный форвард в пятницу вышел на 6-е место в истории НБА по результативным передачам за карьеру.

Во встрече с «Бакс» (133:129) Джеймс стал автором 11 передач. Он довел общий показатель до отметки 10 144 и обошел легенду лиги Мэджика Джонсона (10 141).

37-летний Джеймс провел 1 381-й матч в НБА, на счету Мэджика 906 игр.

Лидер НБА по передачам – Джон Стоктон (15 806). Далее расположились (12 091), (11 071), (10 335) и Марк Джексон (10 334).

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