Леброн Джеймс обошел Мэджика Джонсон и стал 6-м в истории НБА по передачам за карьеру
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в пятницу вышел на 6-е место в истории НБА по результативным передачам за карьеру.
Во встрече с «Бакс» (133:129) Джеймс стал автором 11 передач. Он довел общий показатель до отметки 10 144 и обошел легенду лиги Мэджика Джонсона (10 141).
37-летний Джеймс провел 1 381-й матч в НБА, на счету Мэджика 906 игр.
Лидер НБА по передачам – Джон Стоктон (15 806). Далее расположились Джейсон Кидд (12 091), Крис Пол (11 071), Стив Нэш (10 335) и Марк Джексон (10 334).
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