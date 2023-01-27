НБА представила подборку лучших моментов сезона с участием Янниса Адетокумбо, который станет капитаном на Матче звезд
Стали известны игроки стартовых пятерок Матча всех звезд НБА, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо занял первое место в голосовании на Востоке и станет капитаном одной из команд.
Адетокумбо получил звание капитана в третий раз за карьеру, ранее это случалось в 2019 и 2020 годах. Яннис примет участие в Матче звезд седьмой сезон подряд.
Звезда «Бакс» в этом сезоне набирает в среднем 31,0 очка, 12,0 подбора и 5,3 передачи в среднем за игру. Команда грека занимает третье место в Восточной конференции.
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