НБА представила подборку лучших моментов сезона с участием Янниса Адетокумбо, который станет капитаном на Матче звезд

Теги Милуоки НБА видео Матч всех звезд НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Стали известны игроки стартовых пятерок Матча всех звезд НБА, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо занял первое место в голосовании на Востоке и станет капитаном одной из команд.

Адетокумбо получил звание капитана в третий раз за карьеру, ранее это случалось в 2019 и 2020 годах. Яннис примет участие в Матче звезд седьмой сезон подряд.

Звезда «Бакс» в этом сезоне набирает в среднем 31,0 очка, 12,0 подбора и 5,3 передачи в среднем за игру. Команда грека занимает третье место в Восточной конференции.

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