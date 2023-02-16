Джулиус Рэндл: «Интересно сыграть с Леброном на Матче звезд, прежде чем его старая задница закончит карьеру»

Форвард « » назвал игроков, с которыми он хотел бы сыграть на всех звезд больше всего.

«Я еще ни разу не играл с и Пи Джи. В первую очередь, эти двое. С Полом Джорджем я поддерживаю дружеские отношения, а с Леброном я еще не играл, так что было бы интересно сделать это, прежде чем его старая задница закончит карьеру», – признался Рэндл.

Рэндл был выбран в число резервистов Матча всех звезд-2023 в Солт-Лейк-Сити в результате голосования тренеров . Капитаны команд – Джеймс и Яннис Адетокумбо («Милуоки») определят составы в прямом эфире незадолго до начала игры.

В этом сезоне Рэндл набирает 24,8 очка, 10,8 подбора и 4,1 передачи в среднем за матч.

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?