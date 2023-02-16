Джулиус Рэндл: «Интересно сыграть с Леброном на Матче звезд, прежде чем его старая задница закончит карьеру»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс Милуоки Нью-Йорк НБА Матч всех звезд НБА Пол Джордж Яннис Адетокумбо Джулиус Рэндл Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл назвал игроков, с которыми он хотел бы сыграть на Матче всех звезд больше всего.

«Я еще ни разу не играл с Леброном Джеймсом и Пи Джи. В первую очередь, эти двое. С Полом Джорджем я поддерживаю дружеские отношения, а с Леброном я еще не играл, так что было бы интересно сделать это, прежде чем его старая задница закончит карьеру», – признался Рэндл.

Рэндл был выбран в число резервистов Матча всех звезд-2023 в Солт-Лейк-Сити в результате голосования тренеров НБА. Капитаны команд – Джеймс и Яннис Адетокумбо («Милуоки») определят составы в прямом эфире незадолго до начала игры.

В этом сезоне Рэндл набирает 24,8 очка, 10,8 подбора и 4,1 передачи в среднем за матч. 

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

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9 комментариев

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xamer 9
Самое смешное, что Рэндл понимает - это скорее всего его последний МВЗ, а дед ещё несколько раз там будет точно)
0
0
0
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evgen98
Ответ Mit_Sam
Уверен, по-английски это звучало более уважительно :))
staraya sraka
+5
0
+5
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Sonder
https://youtube.com/shorts/1HtXHcjJZOY?feature=share
0
0
0
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lolol olol
Ответ Владимир Алексеев
а сыграть на МВЗ с "молодой задницей" Зайоном уже не интересно?
В этом году Зайон , выступит на KFC all stars
+6
0
+6
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Oktay Ibrahimov
Ответ ShowTime.
да думаю он с добротой это сказал , камон
...летсгоу.
..........
не удержался
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mit_Sam
Уверен, по-английски это звучало более уважительно :))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ShowTime.
да думаю он с добротой это сказал , камон
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bek_cp3
как-то он не очень уважительно к деду)
0
-3
-3
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Владимир Алексеев
а сыграть на МВЗ с "молодой задницей" Зайоном уже не интересно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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