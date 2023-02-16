Шакил О′Нил: «На месте Уэстбрука я бы назло болельщикам «Лейкерс» перешел в «Клипперс»
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил считает, что бывшему разыгрывающему «Лейкерс» Расселлу Уэстбруку стоит подписать контракт с «Клипперс».
«Я думаю, что Расс должен перейти в «Клипперс». Он может помочь с передачами, добавить энергии. Он будет совершать ошибки, но иногда нужно просто позволить ему играть.
На месте Расса я бы назло болельщикам «Лейкерс» перешел в команду, которая выходит в плей-офф и играет хорошо, а не борется за попадание в плей-офф», – сказал Шак.
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Шак, пусть лучше он к тебе в комментаторы пойдёт.)