Шакил О′Нил: «На месте Уэстбрука я бы назло болельщикам «Лейкерс» перешел в «Клипперс»

Теги Клипперс Лейкерс Шакил О′Нил НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил считает, что бывшему разыгрывающему «Лейкерс» Расселлу Уэстбруку стоит подписать контракт с «Клипперс».

«Я думаю, что Расс должен перейти в «Клипперс». Он может помочь с передачами, добавить энергии. Он будет совершать ошибки, но иногда нужно просто позволить ему играть.

На месте Расса я бы назло болельщикам «Лейкерс» перешел в команду, которая выходит в плей-офф и играет хорошо, а не борется за попадание в плей-офф», – сказал Шак.

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11 комментариев

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Fungus_Amongus
Ответ Tim Timson
Шак шарит... Чтобы не говорили про Расса для Паруса это усиление. с Манном заходить в плей-офф опасно. Хоть там и россыпь игроков на всех позициях. Для Расса шанс достать гайку назло всем. Ни у каких других клубов что его хотят этих шансов не будет)
И чем опасно заходить в ПО с Мэнном? Если бы не Мэнн ЛАК не прошли бы Юту 2 года назад. Он ключевой ролевик Клипперс, очень универсален и приход Вестбрука не угрожает ему почти никак. Не в старте на PG, так со скамейки выйдет на любой позиции с 1-й по 3-ю. Приход Вестбрука угрожает Хайленду + могут уменьшиться минуты Гордона и роль Пауэлла.
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Xell
Ответ Tim Timson
Шак шарит... Чтобы не говорили про Расса для Паруса это усиление. с Манном заходить в плей-офф опасно. Хоть там и россыпь игроков на всех позициях. Для Расса шанс достать гайку назло всем. Ни у каких других клубов что его хотят этих шансов не будет)
Клипперс не фаворит сезона.
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Xell
Назло?)) Да я только рад буду развалу Клипперс.
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Дмигорь Знамеранский
точно назло будет?
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lecter666_destiny
Ответ Tim Timson
Шак шарит... Чтобы не говорили про Расса для Паруса это усиление. с Манном заходить в плей-офф опасно. Хоть там и россыпь игроков на всех позициях. Для Расса шанс достать гайку назло всем. Ни у каких других клубов что его хотят этих шансов не будет)
То есть с Вестбруком заходить в плейофф абсолютно безопасно? Чел элементарно не может забить открытый бросок, когда в километре никого нет. Та даже хрен с трехами, он лей апы полностью открытые 1 из 2 забивает, даже дети и то лучше. Он очень странный,почему он настолько стал деревянным вообще непонятно.
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Алексей Иванов
Шакил О′Нил: «На месте Уэстбрука я бы назло болельщикам «Лейкерс» начал делать 10/15, вместо 5/15». Oh wait....
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morozovvasya
"... и выиграл чемпионат" XD
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Fungus_Amongus
Возможно болельщики Лейкерс только рады будут, если Клипперс получат себе такую проблему как Вестбрук.
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Андрей Петров
на не большой контракт, он клиперс мог и бригодиться не хуже реджи джексона от уж точно
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Tim Timson
Шак шарит... Чтобы не говорили про Расса для Паруса это усиление. с Манном заходить в плей-офф опасно. Хоть там и россыпь игроков на всех позициях. Для Расса шанс достать гайку назло всем. Ни у каких других клубов что его хотят этих шансов не будет)
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...Quo Vadis...
На месте болельщика нынешних Клипперс говорю:

Шак, пусть лучше он к тебе в комментаторы пойдёт.)
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