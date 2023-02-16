Расселл Уэстбрук ведет переговоры с «Буллс», «Клипперс», «Уизардс» и «Хит»

Теги возможные переходы Чикаго Клипперс Майами НБА Вашингтон Юта Расселл Уэстбрук Баскетбол

Руководство «Юты» разрешило Расселлу Уэстбруку и его агенту вести переговоры с другими командами и обсуждать возможную роль игрока на случай, если его контракт будет выкуплен, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По словам Воджнаровски, «Чикаго», «Клипперс», «Вашингтон» и «Майами» входят в число клубов, с которыми Уэстбрук и его представители контактировали.

«Юта» приобрела Уэстбрука у «Лейкерс» на прошлой неделе в результате трехстороннего обмена накануне дедлайна. Девятикратный участник Матча всех звезд не выступает за «Джаз», но выразил готовность остаться в клубе до конца сезона.

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17 комментариев

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Tim Timson
Куда бы не пошел получится на повышение двинул. И в личном качестве и в таблице))
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Ответ Друг Джордана
Я понимаю, что Уэстбрука принято хэйтить на спортсе, но, блин, это все таки большой спортсмен, который дает медийку, дает огня игре. Да, не топ-5 звезда лиги, но это звездный игрок высочайшего уровня. . Уверен, что пылить в НБА он будет еще года 3 минимум. За какую команду и в какой роли это уже другой вопрос
Особенно в плей-офф высочайший уровень
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1ntegro
Ответ Лужин
Вот прям гарантировать? Чет Лэйкерс этот гарант не помог.
Рассел в роли первой звезды в плохой команде это не в роли третьей, он это всю карьеру показывал. Тем более Вашик сейчас в зоне плей-инн, так что главное там удержаться или немного подняться.
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hodor 12
Где же они так нагрешили....
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Mr.BadGuy
Ответ Roman Boroveev
Не все минималку дают? исключения среднего есть у кого?
Исключения у укомплектованных команд на вес золота. Это их единственный способ добавить кого то в ротацию. Никто не будет им разбрасыватся.
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Mr.BadGuy
Ответ demx
> входят в число клубов, с которыми Уэстбрук и его представители контактировали
Я думаю, этот список команд примерно равен тему кому он интересен.Сливающим командам он не нужен, а если бы был интерес со стороны лидеров, врядли бы Расс отказался. Как раз в списке те команды, которые с одной стороны за чтото борятся, с другой на позиции разгрывающего у них не все хорошо.
Хотя мне кажется Вашик здесь скорее по старой памяти. Моррис у них неплохо смотрится, а на бакапе у него неплохой Райт. Оба четко знают свою роль и делают то, что от них хотят.
А Чикаго я даже не знаю зачем Расс. У них все равно все игроки изоляции катают.
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Лужин
Ответ 1ntegro
Возвращение в Ваших может гарантировать команде выход в ПО, если они Расса в старт поставят.
Вот прям гарантировать? Чет Лэйкерс этот гарант не помог.
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Афросамурай
Ответ 1ntegro
Возвращение в Ваших может гарантировать команде выход в ПО, если они Расса в старт поставят.
С др стороны переход в Клипперс закрутит интригу на Западе. В том числе возможность сойтись с ЛАЛ и Дюрантом в Финиксе. Паркет горел бы! Ну или угольки бы дымились...
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Друг Джордана
Я понимаю, что Уэстбрука принято хэйтить на спортсе, но, блин, это все таки большой спортсмен, который дает медийку, дает огня игре. Да, не топ-5 звезда лиги, но это звездный игрок высочайшего уровня.
.
Уверен, что пылить в НБА он будет еще года 3 минимум. За какую команду и в какой роли это уже другой вопрос
+4
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Roman Boroveev
Ответ Mr.BadGuy
Если он выкупленный только 4 командам интересен, то на полноценный контракт еще меньше желающих будет.
Не все минималку дают? исключения среднего есть у кого?
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1ntegro
Ответ Mr.BadGuy
Если в оставшейся части сезона вдруг чтото покажет, то возможно. Но маловероятно это. Скорее он повторит путь Кармело или Андрюхи Драммонда, со звездного контракта сразу на лавку на минималку. Слишком специфический игрок. Как лидер команды уже не тянет даже в середняк, в другой роли вообще бесполезен, даже вреден.
Ему всё таки ещё 34, на роль скамейщика он морально уже настроился, так что думаю ещё попылит пару лет минут по 25 выходя со скамьи.
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Mr.BadGuy
Ответ 1ntegro
Уверен, что летом он получит от кого-нибудь что-то вроде 16 на 2 года.
Если в оставшейся части сезона вдруг чтото покажет, то возможно. Но маловероятно это. Скорее он повторит путь Кармело или Андрюхи Драммонда, со звездного контракта сразу на лавку на минималку. Слишком специфический игрок. Как лидер команды уже не тянет даже в середняк, в другой роли вообще бесполезен, даже вреден.
0
-1
-1
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demx
Ответ Mr.BadGuy
Если он выкупленный только 4 командам интересен, то на полноценный контракт еще меньше желающих будет.
> входят в число клубов, с которыми Уэстбрук и его представители контактировали
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0
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1ntegro
Ответ Mr.BadGuy
Если он выкупленный только 4 командам интересен, то на полноценный контракт еще меньше желающих будет.
Уверен, что летом он получит от кого-нибудь что-то вроде 16 на 2 года.
+2
-1
+1
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1ntegro
Возвращение в Ваших может гарантировать команде выход в ПО, если они Расса в старт поставят.
+4
0
+4
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Mr.BadGuy
Если он выкупленный только 4 командам интересен, то на полноценный контракт еще меньше желающих будет.
0
-2
-2
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xQcoW
Еще год может поиграть на среднем уровне, а потом нужно учить китайский
+2
-6
-4
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