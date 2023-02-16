Расселл Уэстбрук ведет переговоры с «Буллс», «Клипперс», «Уизардс» и «Хит»

Руководство «Юты» разрешило и его агенту вести переговоры с другими командами и обсуждать возможную роль игрока на случай, если его контракт будет выкуплен, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По словам Воджнаровски, « », « », « » и « » входят в число клубов, с которыми Уэстбрук и его представители контактировали.

«Юта» приобрела Уэстбрука у «Лейкерс» на прошлой неделе в результате трехстороннего обмена накануне дедлайна. Девятикратный участник Матча всех звезд не выступает за «Джаз», но выразил готовность остаться в клубе до конца сезона.

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