Расселл Уэстбрук ведет переговоры с «Буллс», «Клипперс», «Уизардс» и «Хит»
Руководство «Юты» разрешило Расселлу Уэстбруку и его агенту вести переговоры с другими командами и обсуждать возможную роль игрока на случай, если его контракт будет выкуплен, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
По словам Воджнаровски, «Чикаго», «Клипперс», «Вашингтон» и «Майами» входят в число клубов, с которыми Уэстбрук и его представители контактировали.
«Юта» приобрела Уэстбрука у «Лейкерс» на прошлой неделе в результате трехстороннего обмена накануне дедлайна. Девятикратный участник Матча всех звезд не выступает за «Джаз», но выразил готовность остаться в клубе до конца сезона.
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Хотя мне кажется Вашик здесь скорее по старой памяти. Моррис у них неплохо смотрится, а на бакапе у него неплохой Райт. Оба четко знают свою роль и делают то, что от них хотят.
А Чикаго я даже не знаю зачем Расс. У них все равно все игроки изоляции катают.
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Уверен, что пылить в НБА он будет еще года 3 минимум. За какую команду и в какой роли это уже другой вопрос