Расселл Уэстбрук не будет торопиться с выбором команды

Разыгрывающий «Юты» Расселл Уэстбрук не будет торопиться с решением касательно места продолжения карьеры, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По мнению Воджнаровски, Уэстбрук определится не раньше следующей недели. Игрок продолжит вести переговоры с «Ютой» и рассматривать варианты, которые у него будут в случае выкупа контракта.

34-летний разыгрывающий в результате обмена перед дедлайном перешел из «Лейкерс» в «Юту», которая планирует выкупить его контракт. Сообщалось, что Уэстбруком интересуются «Чикаго», «Майами» и «Клипперс».

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