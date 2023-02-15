Расселл Уэстбрук не будет торопиться с выбором команды

Теги возможные переходы НБА Юта Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Юты» Расселл Уэстбрук не будет торопиться с решением касательно места продолжения карьеры, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По мнению Воджнаровски, Уэстбрук определится не раньше следующей недели. Игрок продолжит вести переговоры с «Ютой» и рассматривать варианты, которые у него будут в случае выкупа контракта.

34-летний разыгрывающий в результате обмена перед дедлайном перешел из «Лейкерс» в «Юту», которая планирует выкупить его контракт. Сообщалось, что Уэстбруком интересуются «Чикаго», «Майами» и «Клипперс».

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Boroveev
Ответ Insamo217
Вестбрук, have fun ёптыть)
На чиле, на расслабоне пока. На стиле ещё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AEZAKMI228
Ответ DirkMavs
Может обратно к столичным…помню его очень яркое выступление именно в этом коллективе….штамповал триплы пачками и был настоящим мистером трипл-дабл
Так он волшебников даже в ПО выводил после провального старта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DirkMavs
Может обратно к столичным…помню его очень яркое выступление именно в этом коллективе….штамповал триплы пачками и был настоящим мистером трипл-дабл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Здоровье Энтони Дэвиса
Команда не будет торопиться с выбором Вестбрука
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярослав Гладких
Думаю Черепаха помог бы Юте в данный момент, как было когда он играл за Вашингтон, нет такого давления как в Лейкерс, а в межсезонье если покажет себя можно опять не плохой контракт получить
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Insamo217
Вестбрук, have fun ёптыть)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий