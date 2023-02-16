Скип Бэйлесс: «Как же приятно смотреть на «Лейкерс» без Расселла Уэстбрука»

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА Расселл Уэстбрук Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс отреагировал на уверенную победу «Лейкерс» над «Новым Орлеаном» (120:102).

«Как же приятно смотреть на «Лейкерс» без Расселла Уэстбрука.

«Лейкерс» стартовали. Наконец-то они кого-то разгромили – «Пеликанс» (без Зайона). Больше никаких оправданий. Команда Леброна должна быть по крайней мере не хуже «Денвера», – написал Бэйлесс.

«Лейкерс» обменяли Уэстбрука в «Юту» накануне дедлайна.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки

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9 комментариев

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Korban Cobain
Ответ kankul777
Готовит почву для очередного хейта 🤡
Шэнон не повелся)) сказал дайте мне 10 игр посмотреть))
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Korban Cobain
27% с трехи в этой игре у команды
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armageddon123456
Ответ Korban Cobain
Томас сам попросил обмена - мало минут
Ну кстати получилось очень весело - потому что в Дэнвере он по Ойеичем, и соответственно тоже играет мало. Что он выиграл от обмена - непонятно, ну точнее понятно - перешёл в контендер, с которым может гайку взять. Но и нутв будут такими же маленькими, да и в ПО будет сидеть скорее всего
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Korban Cobain
Ответ kaissa
Ну играли и правда неплохо. Показали глубину состава. Правда не понял пока чем Бамба лучше Брайанта.)))
Томас сам попросил обмена - мало минут
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kankul777
Ответ kaissa
Ну играли и правда неплохо. Показали глубину состава. Правда не понял пока чем Бамба лучше Брайанта.)))
Писали вроде, что Брайант сам захотел уйти, чтобы получать больше игрового времени.
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Nightblackwolf
Хитро, завысить команду, чтоб в след игре занизить Леброна
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kaissa
Ну играли и правда неплохо.
Показали глубину состава.
Правда не понял пока чем Бамба лучше Брайанта.)))
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AaaaRrrr
аж целую одну игру выиграли
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kankul777
Готовит почву для очередного хейта 🤡
+3
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