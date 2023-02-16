Скип Бэйлесс: «Как же приятно смотреть на «Лейкерс» без Расселла Уэстбрука»

Известный спортивный эксперт отреагировал на уверенную победу «Лейкерс» над « » (120:102).

«Как же приятно смотреть на «Лейкерс» без .

«Лейкерс» стартовали. Наконец-то они кого-то разгромили – «Пеликанс» (без Зайона). Больше никаких оправданий. Команда Леброна должна быть по крайней мере не хуже «Денвера», – написал Бэйлесс.

«Лейкерс» обменяли Уэстбрука в «Юту» накануне дедлайна.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки