«Клипперс» вступили в переговоры с Расселлом Уэстбруком
«Клипперс» получили разрешение и начали переговоры с разыгрывающим «Юты» Расселлом Уэстбруком, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Юта» приобрела Уэстбрука у «Лейкерс» на прошлой неделе в результате трехстороннего обмена накануне дедлайна. Клуб планирует выкупить контракт девятикратного участника Матча всех звезд.
Ранее сообщалось, что руководство «Джаз» разрешило Уэстбруку и его агенту вести переговоры с другими командами и обсуждать возможную роль игрока на случай, если его контракт будет выкуплен. Уэстбрук и его представители уже контактировали с «Чикаго», «Клипперс», «Вашингтоном» и «Майами».
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Но Расс, Расс... он же откровенно плох был в Лейкерс, у него непростой характер, он не молод, меняться он не сможет, да и не будет.
Выходит под него ломать всю игру, которая наработана сейчас?? Можем получить такой бардак, что позавидуем озёрникам.
Лучше молодым Бостону и Хайленду время дать.
пелинка галстук съест
А для Клипперс это может стать фатальной ошибкой.
Вместо одного кирпичного завода, получат два.
И если и этот сезон будет провален, Кавай вполне может попросить обмен.