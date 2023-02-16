«Клипперс» вступили в переговоры с Расселлом Уэстбруком

Теги возможные переходы Клипперс НБА Юта Расселл Уэстбрук Баскетбол

«Клипперс» получили разрешение и начали переговоры с разыгрывающим «Юты» Расселлом Уэстбруком, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Юта» приобрела Уэстбрука у «Лейкерс» на прошлой неделе в результате трехстороннего обмена накануне дедлайна. Клуб планирует выкупить контракт девятикратного участника Матча всех звезд.

Ранее сообщалось, что руководство «Джаз» разрешило Уэстбруку и его агенту вести переговоры с другими командами и обсуждать возможную роль игрока на случай, если его контракт будет выкуплен. Уэстбрук и его представители уже контактировали с «Чикаго», «Клипперс», «Вашингтоном» и «Майами».

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17 комментариев

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Райли Карри
Ответ Xell
Не в этой жизни.
дай помечтать
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Баскетбольные Обзоры
Ответ Олег Иванов
Этого очень хочет Пол Джордж.Они с Уэстбруком давние друзья.Видимо давит на руководство. А для Клипперс это может стать фатальной ошибкой. Вместо одного кирпичного завода, получат два. И если и этот сезон будет провален, Кавай вполне может попросить обмен.
Джордж свой статистически сильнейший сезон провел, играя с Вестбриком, как и Дюрэнт и Брэдли Бил ))
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Xell
Ответ Райли Карри
как же я хочу, чтобы выкупив черепаху лак стали чемпионами)) пелинка галстук съест
Не в этой жизни.
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BananaMama
Ответ Олег Иванов
Этого очень хочет Пол Джордж.Они с Уэстбруком давние друзья.Видимо давит на руководство. А для Клипперс это может стать фатальной ошибкой. Вместо одного кирпичного завода, получат два. И если и этот сезон будет провален, Кавай вполне может попросить обмен.
Стесняюсь спросить, а кто рискнет выменять Кавая, которому в этом году 32, а он уже и так последние годы чередует сезоны "играет-лечится"?
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morozovvasya
*"вступили в запретную связь" ;)
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Олег Иванов
Ответ Fungus_Amongus
Боюсь, что Джордж умеет вербовать своих друзей. Джексона тоже подписали благодаря ему. То подписание, впрочем, оказалось удачным. Без Джексона не было бы у ЛАК финала Запада.
Тут согласен.Джексон хоть не зря был подписан.
Но Расс, Расс... он же откровенно плох был в Лейкерс, у него непростой характер, он не молод, меняться он не сможет, да и не будет.
Выходит под него ломать всю игру, которая наработана сейчас?? Можем получить такой бардак, что позавидуем озёрникам.
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...Quo Vadis...
А так, чисто гипотетически..Уэстбрук может помочь только с тайм менеджментом, если потом на плей-офф его спрятать. Да и то, не нужен.

Лучше молодым Бостону и Хайленду время дать.
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...Quo Vadis...
Это происки Лейкерс.)
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Fungus_Amongus
Ответ Олег Иванов
Этого очень хочет Пол Джордж.Они с Уэстбруком давние друзья.Видимо давит на руководство. А для Клипперс это может стать фатальной ошибкой. Вместо одного кирпичного завода, получат два. И если и этот сезон будет провален, Кавай вполне может попросить обмен.
Боюсь, что Джордж умеет вербовать своих друзей. Джексона тоже подписали благодаря ему. То подписание, впрочем, оказалось удачным. Без Джексона не было бы у ЛАК финала Запада.
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Райли Карри
как же я хочу, чтобы выкупив черепаху лак стали чемпионами))
пелинка галстук съест
+4
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rb_10
Зачем парусникам болхендер? Мяч либо у Кавая, либо у Джорджа. Растягивать атаку Расс не годится, без мяча он скорее вредит. Защитник тоже не фонтан. Вот и зачем он нужен Клипперс в плей-офф?
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Tim Timson
Ответ Fungus_Amongus
https://www.youtube.com/watch?v=08i9kvCJvJ0
Это ваш шанс)
0
0
0
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Fungus_Amongus
Ответ John Bahnone
Максималку!
Сумма там явно не обсуждается. Никаких вариантов, кроме минималки нет. MLE ЛАК уже потратили на Уолла.
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Олег Иванов
Этого очень хочет Пол Джордж.Они с Уэстбруком давние друзья.Видимо давит на руководство.
А для Клипперс это может стать фатальной ошибкой.
Вместо одного кирпичного завода, получат два.
И если и этот сезон будет провален, Кавай вполне может попросить обмен.
+3
-2
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John Bahnone
Максималку!
+1
0
+1
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Fungus_Amongus
https://www.youtube.com/watch?v=08i9kvCJvJ0
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0
0
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lecter666_destiny
ЛАК все таки решили самовыпилить даже призрачные шансы на титул?
+1
-6
-5
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