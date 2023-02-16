«Клипперс» вступили в переговоры с Расселлом Уэстбруком

«Клипперс» получили разрешение и начали переговоры с разыгрывающим «Юты» , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Юта» приобрела Уэстбрука у «Лейкерс» на прошлой неделе в результате трехстороннего обмена накануне дедлайна. Клуб планирует выкупить контракт девятикратного участника Матча всех звезд.

Ранее сообщалось, что руководство «Джаз» разрешило Уэстбруку и его агенту вести переговоры с другими командами и обсуждать возможную роль игрока на случай, если его контракт будет выкуплен. Уэстбрук и его представители уже контактировали с «Чикаго», « », «Вашингтоном» и «Майами».

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