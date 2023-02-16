Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Самара», курское «Динамо» примет «Спарту энд К»
В четверг, 16 февраля, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся три матча.
Екатеринбургский УГМК, который идет без поражений, сыграет против «Самары». Курское «Динамо» примет на своей площадке «Спарту энд К» из Видного.
Женщины
Премьер-лига
Турнир за 1-6 места
УГМК – Самара
16 февраля. 17:00
Динамо К – Спарта энд К
16 февраля. 19:00
Положение команд: УГМК – 23-0, МБА – 20-4, Динамо Курск – 19-4, Надежда – 14-10, Самара – 13-10, Спарта энд К – 11-12.
Турнир за 7-12 места
Ника – Нефтяник
16 февраля. 18:00
Положение команд: Ника – 12-11, Енисей – 11-12, Динамо Новосибирск – 8-16, Пересвет-ЮФУ – 5-19, Нефтяник – 3-19, Динамо Москва – 1-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Снайперские достижения Крымовой, поход УГМК за треблом и приостановка карьеры Мусиной
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»
Комментарии