Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Самара», курское «Динамо» примет «Спарту энд К»

В четверг, 16 февраля, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся три матча.

Екатеринбургский УГМК, который идет без поражений, сыграет против « ». Курское «Динамо» примет на своей площадке « энд К» из Видного.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Турнир за 1-6 места

УГМК – Самара

16 февраля. 17:00

– Спарта энд К

16 февраля. 19:00

Положение команд: УГМК – 23-0, МБА – 20-4, Динамо Курск – 19-4, Надежда – 14-10, Самара – 13-10, Спарта энд К – 11-12.

Турнир за 7-12 места

Ника – Нефтяник

16 февраля. 18:00

Положение команд: – 12-11, Енисей – 11-12, Динамо Новосибирск – 8-16, Пересвет-ЮФУ – 5-19, Нефтяник – 3-19, Динамо Москва – 1-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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