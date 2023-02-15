Премьер-лига. Женщины. МБА – «Надежда», «Пересвет-ЮФУ» встретится с «Енисеем»

В среду, 15 февраля, в матче второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча.

Московская МБА примет оренбургскую « », «Пересвет-ЮФУ» в Ростове-на-Дону встретится с красноярским « ».

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Турнир за 1-6 места

МБА – Надежда

15 февраля. 19:00

Положение команд: УГМК – 23-0, МБА – 19-4, Динамо Курск – 19-4, Надежда – 14-9, Самара – 13-10, Спарта энд К – 11-12.

Турнир за 7-12 места

Пересвет-ЮФУ – Надежда

15 февраля. 19:00

Положение команд: Ника – 12-11, Енисей – 10-12, Динамо Новосибирск – 8-16, Пересвет-ЮФУ – 5-18, Нефтяник – 3-19, Динамо Москва – 1-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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