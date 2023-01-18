Стефен Карри: «Для нас очень важно, что Бриттни Грайнер находится дома со своей семьей»

Теги УГМК жен Голден Стэйт чемпионат России жен НБА Стефен Карри Бриттни Грайнер Джо Байден Баскетбол

Действующие чемпионы НБА «Уорриорз» посетили Белый дом и встретились с президентом США Джо Байденом. Перед началом официальной церемонии разыгрывающий команды Стефен Карри выступил с обращением к представителям СМИ в зале для брифингов.

Карри поблагодарил Байдена за его работу по возвращению баскетболистки Бриттни Грайнер, которая отбывала срок в российской тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков.

«Это многое значит для нашей баскетбольной семьи. Для нас очень важно знать, что она в безопасности и находится дома со своей семьей. Учитывая всю работу, которая была проделана за кулисами, чтобы воплотить это в жизнь, я просто хочу сказать спасибо», – сказал Карри.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена в результате обмена заключенными. Двукратная олимпийская чемпионка провела в тюрьме 294 дня.

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5 комментариев

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Arty Novikoff
Судя по гуглу и данным на 2020 год - в США за травку сидят более 40000! человек.

Но это, наверное, неправильный гугл, пропутинский. Не может быть, чтобы в демократических, свободных, либеральных США сажали за тоже самое, что и в крававайкремлевскай расии !
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Winterburn
Ответ SadButTrue
Да и мы рады, что Бут теперь будет депутатом нашей Госдумы с уголовной неприкосновенностью, а не каким-то там контрабандистом оружия!
Николасу Кейджу по-любому придется теперь снимать продолжение "Оружейного Барона"))
+1
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Vlad Cojocaru
А на пехотинца который служит стране вообще пох, да?
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SadButTrue
Да и мы рады, что Бут теперь будет депутатом нашей Госдумы с уголовной неприкосновенностью, а не каким-то там контрабандистом оружия!
+4
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Гончаров
Пол Уилан: ну да, ну да, пошёл я….
+1
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