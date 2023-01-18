Стефен Карри: «Для нас очень важно, что Бриттни Грайнер находится дома со своей семьей»
Действующие чемпионы НБА «Уорриорз» посетили Белый дом и встретились с президентом США Джо Байденом. Перед началом официальной церемонии разыгрывающий команды Стефен Карри выступил с обращением к представителям СМИ в зале для брифингов.
Карри поблагодарил Байдена за его работу по возвращению баскетболистки Бриттни Грайнер, которая отбывала срок в российской тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков.
«Это многое значит для нашей баскетбольной семьи. Для нас очень важно знать, что она в безопасности и находится дома со своей семьей. Учитывая всю работу, которая была проделана за кулисами, чтобы воплотить это в жизнь, я просто хочу сказать спасибо», – сказал Карри.
8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена в результате обмена заключенными. Двукратная олимпийская чемпионка провела в тюрьме 294 дня.
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Но это, наверное, неправильный гугл, пропутинский. Не может быть, чтобы в демократических, свободных, либеральных США сажали за тоже самое, что и в крававайкремлевскай расии !