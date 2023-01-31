Раиса Мусина: «Возвращаться на 2 месяца не вижу смысла»

Форвард сыктывкарской « » и женской сборной России Раиса Мусина объяснила свое решение взять паузу в карьере до конца нынешнего сезона после того, как получила травму голеностопа.

«Ну я же, получается, выбыла не на пару игр. И изначально травмировалась, если не ошибаюсь, в конце октября. Уже так много времени прошло! И тогда с этим было психологически тяжело справиться. Вроде так хорошо начинался сезон, и мы с командой очень хорошо играли, а потом случилась эта травма. И, по сути, надо было много восстанавливаться.

Все говорили, что два месяца без какого-либо спорта. Было тяжело, потому что у меня всегда все быстро проходило, и я всегда быстро возвращалась на площадку. Но, к сожалению, когда вернулась в декабре, мне было очень тяжело влиться. Думаю, что по играм было видно, как тяжело мне было бегать. У меня не восстановились ни физические кондиции, ничего.

Ну и также моя нога не позволяла работать на все 100%. А чтобы восстанавливаться после нового года – это опять терять время, месяц либо больше. И возвращаться на каких-то два месяца я уже не вижу смысла. Поэтому лучше взять перерыв, чтобы нога успела полностью зажить внутри, а потом потихоньку пытаться восстановиться.

Постараюсь вернуться в следующем сезоне. Мой контракт заканчивается же. У меня он был на два года. На данный момент я его не продлевала. Поэтому говорить, что остаюсь, когда у меня нет контракта – это тоже не очень правильно. Лучше было сразу попрощаться, наверное, написать слова благодарности. Потому что болельщики всегда за нас очень переживали и болели. Может, вообще еще вернусь в Сыктывкар. Это как судьба покажет», – сказала Мусина.

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