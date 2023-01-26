Эмбиид адресовал Дюрэнту забавное видео после победы «Филадельфии» над «Бруклином»

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео Кевин Дюрэнт Джоэл Эмбиид соцсети Баскетбол

Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт пропустил матч с «Сиксерс» (133:137) из-за травмы колена, но активно комментировал игру в социальных сетях.

По ходу встречи Дюрэнт посмеялся над центровым «76-х» Джоэлом Эмбиидом после блок-шота Ника Клэкстона, а также не оценил жест лидера соперника после попадания с фолом, назвав его «трешовым».

Эмбиид после победной игры адресовал Дюрэнту видео с подписью «Suck It».

Эмбиид и Дюрэнт неоднократно устраивали перепалки во время матчей, отмечая при этом, что относятся друг к другу с уважением.

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13 комментариев

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evgen98
Ответ mqh9pzrxgf
Да не захлестнут) он не такой человек, это понятно же, плюс опытный
Пофигист? не очень хорошая характеристика.
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evgen98
Ответ Александр Тихомиров
в прошлом году от бостона не захлестнули)
Ага, только не успело начаться межсезонье начал просится на обмен.
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0
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mqh9pzrxgf
Ответ evgen98
Не помню. Специально не следил, но вот представь если вдруг его захлестнут эмоции после 0-4 от Филы?
Да не захлестнут) он не такой человек, это понятно же, плюс опытный
0
0
0
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Александр Тихомиров
Ответ evgen98
Не помню. Специально не следил, но вот представь если вдруг его захлестнут эмоции после 0-4 от Филы?
в прошлом году от бостона не захлестнули)
+1
0
+1
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evgen98
Ответ mqh9pzrxgf
Хоть раз видел чтоб он плакал после матча проигранной серии?
Не помню. Специально не следил, но вот представь если вдруг его захлестнут эмоции после 0-4 от Филы?
0
-4
-4
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mqh9pzrxgf
Ответ evgen98
Или Дюры, одно из двух.
Хоть раз видел чтоб он плакал после матча проигранной серии?
+5
-1
+4
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evgen98
Ответ mqh9pzrxgf
Если Бруклин столкнется с филой в плове, а Дюрант будет здоров, то мы увидим слезы эмбиида
Или Дюры, одно из двух.
+1
-6
-5
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raam
С огнем играет, Дани Алвес не даст соврать.
+1
0
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Archer_Great
Ответ frog19
Эмбиид после победной игры адресовал Дюрэнту видео с подписью «Соси» Избавляемся от иностранных слов в новостях ))
Ну это грубо, скорее тут что-то на подобии "Выкуси")
+1
0
+1
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Перешёл Рубикон
На уважении
0
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0
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Birdman NBA
And if you ain’t down with that, we got two words for ya...
0
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0
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frog19
Эмбиид после победной игры адресовал Дюрэнту видео с подписью «Соси»
Избавляемся от иностранных слов в новостях ))
+6
0
+6
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mqh9pzrxgf
Если Бруклин столкнется с филой в плове, а Дюрант будет здоров, то мы увидим слезы эмбиида
+34
-4
+30
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