Лидер «Нетс» пропустил матч с «Сиксерс» (133:137) из-за травмы колена, но активно комментировал игру в социальных сетях.

По ходу встречи Дюрэнт посмеялся над центровым «76-х» после блок-шота Ника Клэкстона, а также не оценил жест лидера соперника после попадания с фолом, назвав его «трешовым».

Эмбиид после победной игры адресовал Дюрэнту видео с подписью «Suck It».

Эмбиид и Дюрэнт неоднократно устраивали перепалки во время матчей, отмечая при этом, что относятся друг к другу с уважением.

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