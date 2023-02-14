Бранислав Вичентич: «Сейчас мы в ударе, одержали 3 победы подряд»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич отметил важность победы над « » (78:70) в лиге ВТБ.

«Перед игрой я говорил парням, что «Минск» заслуживает больше побед, чем имеет. Это очень агрессивная, молодая, играющая в быстром темпе команда. Конечно, все ожидали более легкой победы, но мы помним, что в прошлом туре они проиграли «Самаре» лишь в овертайме. Мы понимали, что соперник сейчас в хорошем ритме.

Я хочу поздравить своих игроков с победой. Сейчас мы в ударе, одержали 3 победы подряд. Так что я надеюсь и знаю, что следующая игра будет лучше. Мы играли неидеально. Но каждый в тренерском штабе и среди игроков скажет вам: мы можем сыграть лучше в следующих семи играх», – сказал Вичентич.

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