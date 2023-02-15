Единая лига ВТБ. УНИКС против ЦСКА, «Самара» примет «Астану»
В среду, 15 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
В Группе А казанский УНИКС дома сыграет с московским ЦСКА, в группе Б «Самара» примет казахстанскую «Астану».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 20 ноября,
Положение команд: ЦСКА – 25-1, УНИКС – 22-3, Зенит – 18-8, Нижний Новгород – 15-11, Локомотив-Кубань – 15-12, МБА – 13-13.
Группа Б
- Дата проведения
- 15 февраля, 18.00, «Дворец спорта»
Положение команд: Парма – 11-14, Самара – 10-15, Автодор – 10-15, Енисей – 9-17, Астана – 5-19, Минск – 1-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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