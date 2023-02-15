«Заботьтесь о детях, ведь они – будущее страны». Малик Диме предложил дарить сибирским школьникам шапки-ушанки

Сенегальский центровой «Пармы» Малик Диме проверил свои знания о России в очередном выпуске тележурнала «Вид сверху».

«Не судите строго, я в России всего три месяца, но давайте попробую угадать, где правда, а где – вымысел. В московском метро есть фонтан? Ложь! Мой рассудок не позволяет согласиться с этим. Безумие. Серьезно, он есть? Обязательно спущусь и посмотрю.

Русские пьют чай из блюдца? Это точно неправда. Я такого нигде не видел, да и зачем это делать? Сто процентов ложь! Правда? Что-то не вижу рядом блюдца для питья. А для чего это делают? Чтобы остудить? Можно же просто подуть! Переливать туда-сюда – сумасшествие какое-то…

В Сибири школьникам на 1 сентября дарят шапку-ушанку? Думаю, это правда! Такие подарки должны замотивировать детей учиться усерднее, тем более в Сибири очень холодно! Неправда? Жаль, звучало хорошо. Думаю, властям надо подумать об этом предложении. Заботьтесь о детях, ведь они – будущее страны!» – сказал игрок.

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