Евгений Бабурин и Сергей Карасев – в символической пятерке тура Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игрового раунда.
В пятерку лучших игроков вошли Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Сергей Карасев («Зенит»), Малик Ньюмэн («Автодор»), Трент Фрэйзер («Зенит») и Малик Диме («Парма»).
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