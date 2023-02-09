Евгений Бабурин и Сергей Карасев – в символической пятерке тура Единой лиги ВТБ

Теги Зенит Автодор БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Сергей Карасев Евгений Бабурин Парма-Пари Малик Ньюмэн Малик Диме Трент Фрэйзер Баскетбол

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игрового раунда.

В пятерку лучших игроков вошли Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Сергей Карасев («Зенит»), Малик Ньюмэн («Автодор»), Трент Фрэйзер («Зенит») и Малик Диме («Парма»).

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