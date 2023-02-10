Стали известны стартовые составы команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Новой Школы» Эмил Райкович и главный тренер «Старой Школы» назвали стартовые составы команд на Матч всех звезд лиги ВТБ-2022.

состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Стартовый состав команды «Новой Школы»:

, УНИКС

Джейлен Барфорд, «Локомотив-Кубань»

, «Зенит»

Антон Астапкович, ЦСКА

Никола Милутинов, ЦСКА

Стартовый состав команды «Старой Школы»:

Алексей Швед, ЦСКА

Томас Эртель, «Зенит»

Никита Курбанов, ЦСКА

Луи Лабери, УНИКС

Малик Диме, «ПАРМА-ПАРИ»

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