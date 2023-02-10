Стали известны стартовые составы команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

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Главный тренер «Новой Школы» Эмил Райкович и главный тренер «Старой Школы» Велимир Перасович назвали стартовые составы команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ-2022.

Матч состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Стартовый состав команды «Новой Школы»:

Дэрил Мэйкон, УНИКС

Джейлен Барфорд, «Локомотив-Кубань»

Сергей Карасев, «Зенит»

Антон Астапкович, ЦСКА

Никола Милутинов, ЦСКА

Стартовый состав команды «Старой Школы»:

Алексей Швед, ЦСКА

Томас Эртель, «Зенит»

Никита Курбанов, ЦСКА

Луи Лабери, УНИКС

Малик Диме, «ПАРМА-ПАРИ»

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2 комментария

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DENbright
Ответ NaSH01
А как Карасёв стал новой школой? Снова закосили?
А что ему уже стало 30 лет? Вы регламент хотя бы прочитали
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NaSH01
А как Карасёв стал новой школой? Снова закосили?
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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