Стали известны стартовые составы команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
Главный тренер «Новой Школы» Эмил Райкович и главный тренер «Старой Школы» Велимир Перасович назвали стартовые составы команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ-2022.
Матч состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».
Стартовый состав команды «Новой Школы»:
Дэрил Мэйкон, УНИКС
Джейлен Барфорд, «Локомотив-Кубань»
Сергей Карасев, «Зенит»
Антон Астапкович, ЦСКА
Никола Милутинов, ЦСКА
Стартовый состав команды «Старой Школы»:
Алексей Швед, ЦСКА
Томас Эртель, «Зенит»
Никита Курбанов, ЦСКА
Луи Лабери, УНИКС
Малик Диме, «ПАРМА-ПАРИ»
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