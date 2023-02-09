Малик Диме совершил 8 блок-шотов в матче с «Минском» – новый рекорд Лиги ВТБ
Центровой «Пармы» Малик Диме обновил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству блок-шотов за один матч.
Во встрече с «Минском» (82:67) сенегальский баскетболист 8 раз заблокировал броски соперника. Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году, когда Бамба Фалл совершил 7 блок-шотов в игре за эстонский «Калев».
Диме является лидером нынешнего сезона Лиги ВТБ по блок-шотам. Он совершает 2,5 блока в среднем за матч.
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