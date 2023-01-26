Единая лига ВТБ объявила итоговые составы на Матч всех звезд-2023

Теги Никита Курбанов Андрей Воронцевич Алексей Швед Евгений Воронов Единая лига ВТБ Томас Эртель Сергей Карасев Антон Астапкович Евгений Бабурин Никола Милутинов Луи Лабери Джеймс Эннис Каспер Уэйр Райан Боутрайт Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Малик Ньюмэн Дэрил Мэйкон Андрей Лопатин Джален Рейнольдс Андрей Мартюк Ненад Димитриевич Малик Диме Джейлен Барфорд Самсон Руженцев Даниил Касаткин Джастин Роберсон Баскетбол

Единая лига ВТБ объявила итоговые составы команд, которые сыграют в Матче всех звезд-2023 19 февраля в Москве на ВТБ Арене.

«New School»: Джастин Роберсон («ПАРМА-ПАРИ»), Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Самсон Руженцев (ЦСКА), Сергей Карасев («Зенит»), Антон Астапкович (ЦСКА), Андрей Лопатин (МБА), Никола Милутинов (ЦСКА), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Малик Ньюмэн («Автодор»).

«Old School»: Томас Эртель («Зенит»), Райан Боутрайт («Автодор»/«ПАРМА-ПАРИ»), Алексей Швед (ЦСКА), Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА), Джеймс Эннис («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС), Малик Диме («ПАРМА-ПАРИ»), Луи Лабери (УНИКС), Каспер Уэйр (ЦСКА).

Состав Old School (старше 30 лет) путем голосования выбирали болельщики, а New School (младше 30 лет) – представители СМИ.

Вчера Лига ВТБ назвала обладателей «уайлд-кард» на участие в Матче всех звезд-2023. Ими стали Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Луи Лабери (УНИКС), Малик Ньюмэн («Автодор») и Каспер Уэйр (ЦСКА).

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Undrey
названия конечно...) миллеру покажите)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Б
Всем это безумно интересно, отрицательный интерес тоже нужно заслужить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий