Единая лига ВТБ объявила итоговые составы на Матч всех звезд-2023

Единая лига ВТБ объявила итоговые составы команд, которые сыграют в Матче всех звезд-2023 19 февраля в Москве на ВТБ Арене.

«New School»: Джастин Роберсон («ПАРМА-ПАРИ»), Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Самсон Руженцев (ЦСКА), Сергей Карасев («Зенит»), Антон Астапкович (ЦСКА), Андрей Лопатин (МБА), Никола Милутинов (ЦСКА), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Малик Ньюмэн («Автодор»).

«Old School»: Томас Эртель («Зенит»), Райан Боутрайт («Автодор»/«ПАРМА-ПАРИ»), Алексей Швед (ЦСКА), Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА), Джеймс Эннис («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС), Малик Диме («ПАРМА-ПАРИ»), Луи Лабери (УНИКС), Каспер Уэйр (ЦСКА).

Состав Old School (старше 30 лет) путем голосования выбирали болельщики, а New School (младше 30 лет) – представители СМИ.

Вчера Лига ВТБ назвала обладателей «уайлд-кард» на участие в Матче всех звезд-2023. Ими стали Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Луи Лабери (УНИКС), Малик Ньюмэн («Автодор») и Каспер Уэйр (ЦСКА).

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу