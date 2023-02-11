Роб Пелинка – об обмене Уэстбрука: «Если что-то идет не так, вы должны это исправить»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Роб Пелинка Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о целях клуба перед дедлайном и прокомментировал обмен Расселла Уэстбрука.

«В первую очередь мы ориентировались на то окно, которое у нас есть с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Мы пытались увеличить наши шансы завоевать чемпионский титул. Перед дедлайном мы действительно хотели приобрести снайперов, которые могут растягивать защиту. Также мы хотели усилиться игроками периметра с хорошими габаритами.

Несправедливо винить одного игрока в трудностях, которые мы испытывали в последний год-полтора. Команда должна быть одним целым, все должны хорошо подходить друг другу. Если что-то идет не так, вы должны это исправить. Иногда такое бывает в спорте. Мы продемонстрировали готовность агрессивно использовать наши активы, чтобы сделать команду лучше, не забывая о будущем. Я рад, что мы смогли подтвердить слова делом», – заявил Пелинка.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки

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5 комментариев

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GerbertS
а лучше думать наперед и не делать того, что будет идти не так изначально
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Вайле
Ответ Xell
За обмен Уэстбрука Пелинке надо памятник поставить. Я серьезно.
Не стоит забывать, что Пелинка и привез его в ЛА
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Dmitry Trepov
Так а летом нельзя было? Щас еще не факт что в по попадут
0
-2
-2
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Xell
За обмен Уэстбрука Пелинке надо памятник поставить. Я серьезно.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Макеев
ну усе вампир ушел щас попрет
посыл интервью))
+2
0
+2
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