Роб Пелинка – об обмене Уэстбрука: «Если что-то идет не так, вы должны это исправить»

Генеральный менеджер «Лейкерс» рассказал о целях клуба перед дедлайном и прокомментировал обмен .

«В первую очередь мы ориентировались на то окно, которое у нас есть с и . Мы пытались увеличить наши шансы завоевать чемпионский титул. Перед дедлайном мы действительно хотели приобрести снайперов, которые могут растягивать защиту. Также мы хотели усилиться игроками периметра с хорошими габаритами.

Несправедливо винить одного игрока в трудностях, которые мы испытывали в последний год-полтора. Команда должна быть одним целым, все должны хорошо подходить друг другу. Если что-то идет не так, вы должны это исправить. Иногда такое бывает в спорте. Мы продемонстрировали готовность агрессивно использовать наши активы, чтобы сделать команду лучше, не забывая о будущем. Я рад, что мы смогли подтвердить слова делом», – заявил Пелинка.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки