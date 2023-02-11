Президент «Юты»: «Уэстбрук готов остаться с нами. Мы дадим ему время на размышления»

Теги Чикаго Майами НБА Юта Расселл Уэстбрук Джастин Заник Баскетбол

Президент «Юты» по баскетбольным операциям Джастин Заник обрисовал перспективы разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который перешел в команду в результате обмена перед дедлайном.

«В случае с Расселлом мы готовы к различным вариантам. Вероятно, ему требуется некоторое время.

На данный момент нет никаких принятых решений, равно как и все возможности остаются открытыми. Уэстбрук готов остаться с нами. Мы дадим ему время на размышления», – заявил Заник.

Предполагается, что в случае выкупа контракта Уэстбрук может перейти в «Чикаго» или «Майами».

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5 комментариев

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Андрей Габдрахманов
Ответ kondratiy
Вестбрик их спокойно в плей-офф затащит. Когда его не душат всякими ЛеБронами и правильно используют, он может быть очень эффективным. А вот насчёт клатча да, тут его строго сажать надо)
Он спокойно Лал уже затащил в плей-офф) когда его меняли многие писали что Леброну даже играть в регулярке не надо будет .. Рассел заиащет Лал на раз ) в итоге и с Леброном он играл плохо и без него плохо )
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miller064
С ним Юта будет выглядеть ещё интереснее, я бы глянул на это
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Lost
Ответ kondratiy
Вестбрик их спокойно в плей-офф затащит. Когда его не душат всякими ЛеБронами и правильно используют, он может быть очень эффективным. А вот насчёт клатча да, тут его строго сажать надо)
Все верно душат бездарям лебронами великого эффективного Уэстбрука многократного чемпиона нба
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kondratiy
Ответ Лиллард унижатель!
Юте надо определится, если хотят пик по выше, то надо Вестбрика выпускать. Если хотят в плей-ин, то контракт выкупать.
Вестбрик их спокойно в плей-офф затащит. Когда его не душат всякими ЛеБронами и правильно используют, он может быть очень эффективным. А вот насчёт клатча да, тут его строго сажать надо)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лиллард унижатель!
Юте надо определится, если хотят пик по выше, то надо Вестбрика выпускать. Если хотят в плей-ин, то контракт выкупать.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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