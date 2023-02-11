Президент «Юты»: «Уэстбрук готов остаться с нами. Мы дадим ему время на размышления»

Президент «Юты» по баскетбольным операциям Джастин Заник обрисовал перспективы разыгрывающего , который перешел в команду в результате обмена перед дедлайном.

«В случае с Расселлом мы готовы к различным вариантам. Вероятно, ему требуется некоторое время.

На данный момент нет никаких принятых решений, равно как и все возможности остаются открытыми. Уэстбрук готов остаться с нами. Мы дадим ему время на размышления», – заявил Заник.

Предполагается, что в случае выкупа контракта Уэстбрук может перейти в « » или « ».

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