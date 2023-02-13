Инсайдер Крис Хэйнс: «Билли Донован передал Расселлу Уэстбруку, что тот должен перейти в «Чикаго»
По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, главный тренер «Чикаго» Билли Донован передал разыгрывающему Расселлу Уэстбруку, что ждет его в своей команде.
«Как мне сказали, Билли Донован передал Рассу, что тот должен перейти в «Чикаго». Я не знаю, обсуждали ли они это. Не знаю, было ли это текстовое сообщение. Но мне сказали, что сообщение было передано Рассу», – сказал Хэйнс.
Уэстбрук провел четыре сезона под руководством Донована в «Оклахоме».
34-летний разыгрывающий в результате обмена перед дедлайном перешел из «Лейкерс» в «Юту», которая планирует выкупить его контракт.
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