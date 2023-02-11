Сергей Базаревич: «Самара» традиционно тяжело играет с «Минском»

Теги Сергей Базаревич Минск Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич отметил, что гостевая победа над «Минском» (87:78 ОТ) в Единой лиге ВТБ не была легкой.

«Мы довольны победой, тем более такой тяжелой и эмоциональной. Качеством игры я недоволен. У меня было не очень хорошее предчувствие, когда мы выходили на этот матч, что что-то должно пойти не очень хорошо.

Слава богу, что это закончилось победой, так что предчувствие сбылось частично. По крайней мере, нет ответа на то, почему так случилось. Но мы традиционно с «Минском» тяжело играем. Должны были выиграть в основное время после того, как вернулись с «-13», – заявил Базаревич.

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