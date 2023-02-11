Сергей Базаревич – о матче с «Минском»: «У «Самары» по-прежнему есть пробелы в составе»

Главный тренер «Самары» рассказал о состоянии команды перед матчем Лиги ВТБ с « ».

«Мы настраиваемся на непростую игру. У нас по-прежнему есть некие пробелы в составе. «Минск», хотя с победами у этой команды, возможно, не очень, играет интересно, они добавили двух новых игроков. Думаю, что просто нам не будет.

Мы, как обычно, будем стараться показать все, что можем», – заявил Базаревич.

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