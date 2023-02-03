Сергей Базаревич: «Обидно проиграть последним броском»

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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился эмоциями после домашнего поражения от «Пармы» (74:77) в матче второго этапа регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

«Обидно проиграть последним броском.

У меня нет глобальных претензий к игрокам: мы выкладывались. Но столкнулись с некоторыми трудностями: Джордан получил травму в матче в Саратове, и его нам очень не хватило, Ивлев болел, Умрихин тоже.

Не хватило реализации. Были агрессивны, активны. Но поначалу отпустили, а затем сыграли роль наши ошибки. В первой половине подбирались близко — и теряли простые мячи. Во второй половине уже имели преимущество — и допустили потери в переломные моменты: повели 6 очков — и два раза потеряли мяч плюс получили технический... Эти детали и решили игру.

Но мы чувствовали поддержку болельщиков: их сегодня было много — и поддержка была отличная. Атмосфера была отличная. Жаль, их не порадовали», – сказал Базаревич.

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