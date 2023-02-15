Малкольм Брогдон – об отсутствии четырех игроков основы с «Бакс»: «Ожидали, что выиграем матч»

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Разыгрывающий «Селтикс» Малкольм Брогдон заявил, что отсутствие четырех игроков стартовой пятерки в матче с «Бакс» (125:131 ОТ) не повлияло на настрой команды.

«Ожидали, что выиграем матч. Подход перед игрой был таким, что мы победим, что мы обязаны побеждать.

Верим, что являемся лучшей командой на площадке в каждом матче», – сказал Брогдон.

«Селтикс» остались во вторник без Джейсона Тейтума (заболевание, не связанное с коронавирусом), Джейлена Брауна (перелом кости лицевого скелета), Маркуса Смарта (растяжение связок голеностопа) и Эла Хорфорда (отек правого колена).

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1 комментарий

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ВинниПох
С таким настроем ребята снова в большом финале будут
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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