Дрю Холидэй: «Единственная статистика, за которой я слежу, это потери»

Теги Бостон Милуоки НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй после матча с «Бостоном» (131:125 ОТ) заявил, что личная статистика не является для него важным фактором.

Во вторник на счету Дрю рекордные в сезоне 40 очков и рекордные в карьере 8-очковых.

«Меня не так сильно волнует персональное выступление, если нам удается побеждать. Лично для меня, когда команда добивается нужного результата, значит, все нормально. Единственная статистика, за которой я слежу, это потери. Примерно так я определяю, хороший провел матч или плохой.

Сколько у меня сегодня потерь, пять? Это причиняет мне боль», – заявил Холидэй.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Caraxes
Вот бы Харден так парился с потерями😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergei Terekhov
Восемь очковых это сильно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ballboy13
Ответ Райли Карри
Что за 8-очковые?!
Специально для Холидея придумали))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
Что за 8-очковые?!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий