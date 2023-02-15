Дрю Холидэй: «Единственная статистика, за которой я слежу, это потери»

Разыгрывающий « » после матча с « » (131:125 ОТ) заявил, что личная статистика не является для него важным фактором.

Во вторник на счету Дрю рекордные в сезоне 40 очков и рекордные в карьере 8-очковых.

«Меня не так сильно волнует персональное выступление, если нам удается побеждать. Лично для меня, когда команда добивается нужного результата, значит, все нормально. Единственная статистика, за которой я слежу, это потери. Примерно так я определяю, хороший провел матч или плохой.

Сколько у меня сегодня потерь, пять? Это причиняет мне боль», – заявил Холидэй.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?