Сэм Хаузер перевел матч с «Милуоки» в овертайм 3-очковым через руки Миддлтона

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Легкий форвард «Бостона» Сэм Хаузер перевел матч с «Милуоки» в овертайм 3-очковым броском на последних секундах.

Хаузер получил мяч после ввода из-за боковой и реализовал дальний бросок с сопротивлением Криса Миддлтона за 3 секунды до завершения четвертой четверти.

На счету Хаузера 15 очков, 9 подборов и 2 передачи.

Проводивший встречу без Джейсона Тейтума (заболевание, не связанное с коронавирусом), Джейлена Брауна (перелом кости лицевого скелета), Маркуса Смарта (растяжение связок голеностопа) и Эла Хорфорда (отек правого колена) бостонский клуб уступил со счетом 125:131.

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1 комментарий

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chitago
Ролевики Бостона напоминают кто главный контендер в этом году.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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