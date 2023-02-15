Сэм Хаузер перевел матч с «Милуоки» в овертайм 3-очковым через руки Миддлтона

Легкий форвард « » перевел матч с « » в овертайм 3-очковым броском на последних секундах.

Хаузер получил мяч после ввода из-за боковой и реализовал дальний бросок с сопротивлением за 3 секунды до завершения четвертой четверти.

На счету Хаузера 15 очков, 9 подборов и 2 передачи.

Проводивший встречу без Джейсона Тейтума (заболевание, не связанное с коронавирусом), Джейлена Брауна (перелом кости лицевого скелета), Маркуса Смарта (растяжение связок голеностопа) и Эла Хорфорда (отек правого колена) бостонский клуб уступил со счетом 125:131.

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