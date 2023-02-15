Дрю Холидэй набрал рекордные в сезоне 40 очков в победном матче с «Бостоном»
В противостоянии лидеров Восточной конференции «Милуоки» на домашней арене одолел «Бостон» со счетом 131:125 ОТ.
Разыгрывающий «Бакс» Дрю Холидэй набрал 40 очков, что является его лучшим результатом в сезоне.
За 43 минуты Дрю также записал на свой счет 5 подборов, 7 передач и 3 перехвата при 5 потерях.
Холидэй реализовал 13 из 21 с игры, включая рекордные в карьере 8-очковых. У «Милуоки» 11-я победа подряд.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»
1 комментарий