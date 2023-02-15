Дрю Холидэй набрал рекордные в сезоне 40 очков в победном матче с «Бостоном»

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В противостоянии лидеров Восточной конференции «Милуоки» на домашней арене одолел «Бостон» со счетом 131:125 ОТ.

Разыгрывающий «Бакс» Дрю Холидэй набрал 40 очков, что является его лучшим результатом в сезоне.

За 43 минуты Дрю также записал на свой счет 5 подборов, 7 передач и 3 перехвата при 5 потерях.

Холидэй реализовал 13 из 21 с игры, включая рекордные в карьере 8-очковых. У «Милуоки» 11-я победа подряд.

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1 комментарий

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SergER
"Холидэй реализовал 13 из 21 с игры, включая рекордные в карьере 8-очковых." Это как?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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