В противостоянии лидеров Восточной конференции «Милуоки» на домашней арене одолел « » со счетом 131:125 ОТ.

Разыгрывающий «Бакс» набрал 40 очков, что является его лучшим результатом в сезоне.

За 43 минуты Дрю также записал на свой счет 5 подборов, 7 передач и 3 перехвата при 5 потерях.

Холидэй реализовал 13 из 21 с игры, включая рекордные в карьере 8-очковых. У « » 11-я победа подряд.

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