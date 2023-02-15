Звездный форвард « » предстал перед болельщиками во время домашнего для команды матча с «Сакраменто» (120:109).

Зрители стоя аплодировали Дюрэнту, который стал игроком «Санз» в результате обмена перед дедлайном.

Кевин восстанавливается от травмы колена и пока не участвует в матчах.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»