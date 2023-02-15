Болельщики в Финиксе тепло поприветствовали Кевина Дюрэнта во время матча
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт предстал перед болельщиками во время домашнего для команды матча с «Сакраменто» (120:109).
Зрители стоя аплодировали Дюрэнту, который стал игроком «Санз» в результате обмена перед дедлайном.
Кевин восстанавливается от травмы колена и пока не участвует в матчах.
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