Болельщики в Финиксе тепло поприветствовали Кевина Дюрэнта во время матча

Теги Финикс НБА видео болельщики Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт предстал перед болельщиками во время домашнего для команды матча с «Сакраменто» (120:109).

Зрители стоя аплодировали Дюрэнту, который стал игроком «Санз» в результате обмена перед дедлайном.

Кевин восстанавливается от травмы колена и пока не участвует в матчах.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий