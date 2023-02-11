Лука Дончич – о переходе Дюрэнта в «Финикс»: «Это делает их фаворитом»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич оценил расклад сил в Западной конференции после дедлайна.
«Мэверикс» усилили состав Кайри Ирвингом, «Финикс» выменял Кевина Дюрэнта.
– Обмен Дюрэнта стал сюрпризом. Серьезный шаг. Вероятно, это делает их фаворитом на Западе, не так ли?
– Что думаете по поводу своей команды?
– Спросите у людей, которые составляют рейтинги.
– Но можно ли считать «Даллас» реальным претендентом после перехода Кайри?
– Да, конечно же. Такие мысли посещают меня в каждом сезоне.
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