Разыгрывающий « » оценил расклад сил в Западной конференции после дедлайна.

«Мэверикс» усилили состав , « » выменял .

– Обмен Дюрэнта стал сюрпризом. Серьезный шаг. Вероятно, это делает их фаворитом на Западе, не так ли?

– Что думаете по поводу своей команды?

– Спросите у людей, которые составляют рейтинги.

– Но можно ли считать «Даллас» реальным претендентом после перехода Кайри?

– Да, конечно же. Такие мысли посещают меня в каждом сезоне.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки