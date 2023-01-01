Кевин Дюрэнт улыбнулся юной болельщице, которая назвала его величайшим игроком всех времен

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Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт улыбнулся юной болельщице, которая написала на плакате, что он величайший игрок в истории.

«Кей Ди – для меня величайший игрок всех времен. Прошу прощения, Майкл Джордан, мне всего 12 лет», – было написано на плакате.

Дюрэнт прочитал надпись и кивнул девочке.

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2 комментария

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Vitto
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Такая маленькая, а уже чернильница.))
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-3
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juiceegh
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Почему он пересадку волос не сделает
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