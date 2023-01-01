Кевин Дюрэнт улыбнулся юной болельщице, которая назвала его величайшим игроком всех времен

Звездный форвард « » улыбнулся юной болельщице, которая написала на плакате, что он величайший игрок в истории.

«Кей Ди – для меня величайший игрок всех времен. Прошу прощения, Майкл Джордан, мне всего 12 лет», – было написано на плакате.

Дюрэнт прочитал надпись и кивнул девочке.

Главный талисман «Селтикс» – сын Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца