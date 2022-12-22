«Посмотрим, что будет, когда выйдет Стеф». Дюрэнт и Ирвинг вступили в перепалку с болельщиком «Уорриорз»
Звезды «Бруклина» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт во время домашнего матча против «Голден Стэйт» (143:113) вступили в словесную перепалку с болельщиком «Уорриорз».
«Посмотрим, что будет, когда выйдет Стеф», – прокричал зритель.
«Это не важно, потому что ему придется опекать меня, а мне – опекать его», – ответил Ирвинг.
«Поздравляю с чемпионским титулом, который вы выиграли в прошлом сезоне, чувак. Я горжусь вами», – сказал с сарказмом Дюрэнт.
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