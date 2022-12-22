«Посмотрим, что будет, когда выйдет Стеф». Дюрэнт и Ирвинг вступили в перепалку с болельщиком «Уорриорз»

Звезды « » и во время домашнего матча против « » (143:113) вступили в словесную перепалку с болельщиком «Уорриорз».

«Посмотрим, что будет, когда выйдет Стеф», – прокричал зритель.

«Это не важно, потому что ему придется опекать меня, а мне – опекать его», – ответил Ирвинг.

«Поздравляю с чемпионским титулом, который вы выиграли в прошлом сезоне, чувак. Я горжусь вами», – сказал с сарказмом Дюрэнт.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать