Леброна Джеймса освистали во время Супербоула

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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс посетил Супербоул LVII, который прошел на арене State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона.

В паузе игры Джеймса показали на большом экране. Зрители освистали 4-кратного MVP НБА.

Леброн показал жест с водружением на свою голову Короны.

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5 комментариев

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Daishi
Я, как сертифицированный эксперт-свистовед, могу сказать, что этот свист (буканье) не отрицательный, а сверхположительный. Ибо имеет в своем составе позитивные гармоники, благоприятные тоновые голоса, а пик синусойды находится на моменте с примеркой короны. То есть люди через этот свист как бы визируют свое почтение и уважение "Королю", что-то навроде "Мы восхищаемся вашим смирением и скромностью, мессир, Вы святой!".))
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Дмигорь Знамеранский
Ответ Misha_Sapunov
какой же тупой жест, боже. 38 лет мужику
другое дело - капу жевать.
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maryat
И это в 38 лет
+7
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Misha_Sapunov
какой же тупой жест, боже. 38 лет мужику
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Maturmalai
Напоминает как Путина освистали во время боя Федора с Монсоном. Всенародная любовь - она такая.
+8
-3
+5
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