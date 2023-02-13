Леброна Джеймса освистали во время Супербоула

Звездный форвард « » посетил Супербоул LVII, который прошел на арене State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона.

В паузе игры Джеймса показали на большом экране. Зрители освистали 4-кратного MVP НБА.

Леброн показал жест с водружением на свою голову Короны.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?