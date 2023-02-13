Леброна Джеймса освистали во время Супербоула
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс посетил Супербоул LVII, который прошел на арене State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона.
В паузе игры Джеймса показали на большом экране. Зрители освистали 4-кратного MVP НБА.
Леброн показал жест с водружением на свою голову Короны.
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