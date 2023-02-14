«Уорриорз» считают, что «Блэйзерс» скрывают информацию о физическом состоянии игроков во время переговоров

Теги травмы Голден Стэйт Новый Орлеан Портленд НБА Лэрри Нэнс-младший Гэри Пэйтон II Баскетбол

«Голден Стэйт» приобрел защитника Гэри Пэйтона II у «Портленда» в результате четырехстороннего обмена перед дедлайном. Во время медосмотра выяснилось, что баскетболист не полностью восстановился от перенесенной летом операции на мышцах брюшной полости.

Калифорнийцы все же решили провести сделку, при этом подали жалобу на «Портленд».

«Уорриорз» считают, что «Блэйзерс» скрывают информацию о физическом состоянии игроков во время переговоров.

В частности, калифорнийский клуб обращает внимание на обмен с участием Лэрри Нэнса в прошлом сезоне. Вскоре после трейда форвард перенес операцию.

«Как мне рассказали, «Уорриорз» призвали лигу изучить сделку «Портленда» с «Новым Орлеаном», которая имела место в прошлом сезоне, когда были обменяны Си Джей Макколлум и Лэрри Нэнс. Они призвали лигу изучить этот обмен, особенно обратив внимание на Нэнса. Они считают, что в этой сделке произошел аналогичный инцидент, и что у «Блэйзерс» может быть некий шаблон действий, когда они либо утаивают сведения, либо представляют заведомо ложную информацию», – информирует инсайдер Крис Хэйнс.

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?

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6 комментариев

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Nightyork97
Ответ Rakoth
Я конечно понимаю, что у поклонника Портленда (сужу по аватару) другого мнения быть не может, но зачем так катить бочку на самого успешного ГМ-а последних эдак 10 лет?
Ну, а где я не прав? Были ещё от кого жалобы, что ПТБ обманывает? Эти чудики НОП приплели, но они молчат. Интересно, почему? Не задумывался? Макколума получили, никаких жалоб, тоже после травмы. Никс получили Харта после повреждения, никаких жалоб. Кто успешный? Майерс войдет в историю, что он смог построить успешную франшизу, наверняка. Но что он лучший, точно нет. Судя по тому как они работают последние года два - Майерс один из худших. Он не смог сохранить чемпионский костяк, загнал команду в космический налог и она болтается на грани вылета из плей-ина. А драфт Уайзмена, Куминги и Муди войдет в историю как худший выбор из возможных в первом раунде. А как он обменял ГП 2? Это же смех, на уровне Олши. Даже хуже, я не знаю
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Rakoth
Ответ Nightyork97
Сказки фанатиков ГСВ, это невозможно доказать. Уже даже агент опроверг, что его ничем не кололи и не принуждали играть с травмой. Как же я буду орать, когда Майерс снова облажается
Я конечно понимаю, что у поклонника Портленда (сужу по аватару) другого мнения быть не может, но зачем так катить бочку на самого успешного ГМ-а последних эдак 10 лет?
+2
-2
0
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Ivan85
Ответ Nightyork97
Сказки фанатиков ГСВ, это невозможно доказать. Уже даже агент опроверг, что его ничем не кололи и не принуждали играть с травмой. Как же я буду орать, когда Майерс снова облажается
а когда Майерс снова не облажается, признаешь что ты балабол?
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-2
0
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Nightyork97
Сказки фанатиков ГСВ, это невозможно доказать. Уже даже агент опроверг, что его ничем не кололи и не принуждали играть с травмой. Как же я буду орать, когда Майерс снова облажается
+2
-5
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Sonder
че взять с RIP сити
+4
-3
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noke
Да уж, Майерса, похоже, взбесили.
+6
-3
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