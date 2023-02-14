« » приобрел защитника у « » в результате четырехстороннего обмена перед дедлайном. Во время медосмотра выяснилось, что баскетболист не полностью восстановился от перенесенной летом операции на мышцах брюшной полости.

Калифорнийцы все же решили провести сделку, при этом подали жалобу на «Портленд».

«Уорриорз» считают, что «Блэйзерс» скрывают информацию о физическом состоянии игроков во время переговоров.

В частности, калифорнийский клуб обращает внимание на обмен с участием в прошлом сезоне. Вскоре после трейда форвард перенес операцию.

«Как мне рассказали, «Уорриорз» призвали лигу изучить сделку «Портленда» с « », которая имела место в прошлом сезоне, когда были обменяны Си Джей Макколлум и Лэрри Нэнс. Они призвали лигу изучить этот обмен, особенно обратив внимание на Нэнса. Они считают, что в этой сделке произошел аналогичный инцидент, и что у «Блэйзерс» может быть некий шаблон действий, когда они либо утаивают сведения, либо представляют заведомо ложную информацию», – информирует инсайдер Крис Хэйнс.

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?