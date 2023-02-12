«Уорриорз» и НБА работают на завершением обмена с участием Гэри Пэйтона II

Теги возможные переходы Голден Стэйт Портленд НБА Эдриан Воджнаровски Гэри Пэйтон II Баскетбол

«Голден Стэйт» и НБА работают над завершением четырехсторонней сделки, которая была под угрозой срыва из-за травмы защитника Гэри Пэйтона II, пишет инсайдер EPSN Эдриан Воджнаровски.

При этом «Уорриорз» подали жалобу на «Портленд». По мнению калифорнийцев, «Блэйзерс» скрыли информацию о физическом состоянии Пэйтона. Обследование показало, что игрок пропустит значительную часть оставшегося сезона из-за травмы.

НБА начала официальное расследование и может наказать «Портленд» штрафом и потерей выбора на драфте, если подтвердится скрытие информации о травме. Минувшим летом Пэйтом перенес операцию на мышцах брюшной полости, после чего был вынужден пропустить первые 35 матчей сезона.

В рамках обмена «Уорриорз» отправили центрового Джеймса Уайзмена в «Пистонс» за Саддика Бея и Кевина Нокса, «Хоукс» отдали калифорнийцам пять выборов во втором раунде драфта за Бея, а затем «Уорриорз» отправили Нокса и полученные пики в «Блэйзерс» за Пэйтона.

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?

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