Гэри Пэйтон II пропустит как минимум месяц

Защитник « » пройдет следующее обследование через месяц. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба .

По словам Майерса, задача состоит в том, чтобы вернуть Пэйтона в строй до плей-офф.

«Уорриорз» приобрели Пэйтона у «Блэйзерс» в результате четырехстороннего обмена перед дедлайном. Во время медосмотра выяснилось, что защитник не полностью восстановился от перенесенной летом операции на мышцах брюшной полости.

Калифорнийцы все же решили провести сделку, при этом подали жалобу на « ».

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?