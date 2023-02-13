Гэри Пэйтон II пропустит как минимум месяц

Теги травмы Голден Стэйт Портленд НБА Боб Майерс Гэри Пэйтон II Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II пройдет следующее обследование через месяц. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Боб Майерс.

По словам Майерса, задача состоит в том, чтобы вернуть Пэйтона в строй до плей-офф.

«Уорриорз» приобрели Пэйтона у «Блэйзерс» в результате четырехстороннего обмена перед дедлайном. Во время медосмотра выяснилось, что защитник не полностью восстановился от перенесенной летом операции на мышцах брюшной полости.

Калифорнийцы все же решили провести сделку, при этом подали жалобу на «Портленд». 

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?

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2 комментария

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Tim Timson
В плей-инн лучше с Портлендом не играть))
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ecopromo
так плей-офф под угрозой
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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