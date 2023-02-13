«Уорриорз» официально одобрили обмен с участием четырех клубов, который был под угрозой срыва из-за состояния Пэйтона II

Теги переходы Атланта Детройт Голден Стэйт Портленд НБА Гэри Пэйтон II Кевин Нокс Джеймс Уайзмен Саддик Бей Баскетбол

«Уорриорз» одобрили обмен с участием четырех клубов, который был под угрозой срыва из-за состояния защитника Гэри Пэйтона II.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, обмен проведен официально, задействованные игроки могут сыграть за новые команды уже в понедельник.

В рамках обмена «Уорриорз» отправили центрового Джеймса Уайзмена в «Пистонс» за Саддика Бея и Кевина Нокса, «Хоукс» отдали калифорнийцам пять выборов во втором раунде драфта за Бея, а затем «Уорриорз» отправили Нокса и полученные пики в «Блэйзерс» за Пэйтона.

Минувшим летом Пэйтон перенес операцию на мышцах брюшной полости, после чего был вынужден пропустить первые 35 матчей сезона. Гэри вернулся в строй, но, как выяснилось, восстановился не полностью. 

Обследование в «Голден Стэйт» показало, что игрок пропустит значительную часть оставшегося сезона из-за травмы. Калифорнийцы все же решили провести сделку, при этом подали жалобу на «Портленд». 

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9 комментариев

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Bek_cp3
Ответ Magzhan Estigarribia
Пожалели Пейтона
нет, просто решили все-таки экономить на налогах
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scorp19
Ответ Ужратый Гусениц
ох уж этот менеджент ГСВ, второй номер драфта за полезного, но травмированного ролевика там еще 14 пик Муди может улететь в следующем году за пару пиков второго раунда
И что что он второй номер ? Он полено тупое по факту.
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Zhashkovets
Я уверен на 90%, что Пэйтон в этом сезоне не сыграет, потому что 15 мая ( приблизительная дата его возвращения ) - это чуть ли не финал конференции, ГС с такой игрой хоть бы в плей-ин не обосраться, как 2 года назад.
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Ivan85
Ответ diego22
Лучше играющий и приносящий пользу, в ПО Пэйтон, чем не играющий потому что дерево Уайзман. Ещё и на налоге экономят.
С такой игрой ни Пэйтон второй, ни Пэйтон первый в предстоящем по сильно не помогут. скорее всего решили сэкономить на налоге и залутать пик
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Ужратый Гусениц
ох уж этот менеджент ГСВ, второй номер драфта за полезного, но травмированного ролевика
там еще 14 пик Муди может улететь в следующем году за пару пиков второго раунда
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gangabass
А тем временем по Пэйтону обновили статус. Теперь он Expected to be out until at least May 15 (до этого был апрель) :(
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diego22
Лучше играющий и приносящий пользу, в ПО Пэйтон, чем не играющий потому что дерево Уайзман. Ещё и на налоге экономят.
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Magzhan Estigarribia
Пожалели Пейтона
+12
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Ilovethisgame77
🤦🏻‍♂️
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