«Уорриорз» одобрили обмен с участием четырех клубов, который был под угрозой срыва из-за состояния защитника .

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, обмен проведен официально, задействованные игроки могут сыграть за новые команды уже в понедельник.

В рамках обмена «Уорриорз» отправили центрового в «Пистонс» за и , «Хоукс» отдали калифорнийцам пять выборов во втором раунде драфта за Бея, а затем «Уорриорз» отправили Нокса и полученные пики в «Блэйзерс» за Пэйтона.

Минувшим летом Пэйтон перенес операцию на мышцах брюшной полости, после чего был вынужден пропустить первые 35 матчей сезона. Гэри вернулся в строй, но, как выяснилось, восстановился не полностью.

Обследование в « » показало, что игрок пропустит значительную часть оставшегося сезона из-за травмы. Калифорнийцы все же решили провести сделку, при этом подали жалобу на «Портленд».

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