В большом перерыве матча в Далласе пара обменялась кольцами

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В большом перерыве матча «Даллас» – «Миннесота» состоялось бракосочетание молодой пары.

Комментатор «Мэверикс» провел церемонию, в ходе которой мужчина и женщина обменялись кольцами.

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