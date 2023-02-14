В большом перерыве матча « » – « » состоялось бракосочетание молодой пары.

Комментатор «Мэверикс» провел церемонию, в ходе которой мужчина и женщина обменялись кольцами.

«Тимбервулвз» победили со счетом 124:121.

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