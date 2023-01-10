У Луки Дончича возникли проблемы во время трансляции с футбольного матча, словенец выругался в эфире

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Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич решил провести прямую трансляцию в социальных сетях с футбольного матча в Далласе.

Во время трансляции у Дончича возникли технические сложности, в чате появилось немало комментариев с ругательствами. Словенец в итоге решил прекратить эфир, произнеся при этом нецензурное слово в самом конце.

«Так, к черту все это! Как это остановить?» – сказал лидер «Далласа».

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

 

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1 комментарий

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Osik92
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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