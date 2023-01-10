Разыгрывающий «Мэверикс» решил провести прямую трансляцию в социальных сетях с футбольного матча в Далласе.

Во время трансляции у Дончича возникли технические сложности, в чате появилось немало комментариев с ругательствами. Словенец в итоге решил прекратить эфир, произнеся при этом нецензурное слово в самом конце.

«Так, к черту все это! Как это остановить?» – сказал лидер « ».

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