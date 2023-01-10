У Луки Дончича возникли проблемы во время трансляции с футбольного матча, словенец выругался в эфире
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич решил провести прямую трансляцию в социальных сетях с футбольного матча в Далласе.
Во время трансляции у Дончича возникли технические сложности, в чате появилось немало комментариев с ругательствами. Словенец в итоге решил прекратить эфир, произнеся при этом нецензурное слово в самом конце.
«Так, к черту все это! Как это остановить?» – сказал лидер «Далласа».
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