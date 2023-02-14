Кайри Ирвинг допустил потерю в спасительной атаке «Далласа» в матче с «Миннесотой»
«Даллас» был близок к тому, чтобы вернуться с «-8» на последних минутах домашнего матча с «Миннесотой» (121:124).
«Мэверикс» удалось сократить отставание до «-3», когда Майк Конли за 15,1 секунды до сирены реализовал лишь один из двух штрафных. В спасительной атаке после тайм-аута мячом владели Лука Дончич и Кайри Ирвинг, последний в итоге допустил потерю.
На счету Дончича 33 очка, 12 подборов и 6 передач, в активе Ирвинга 36 очков, 5 подборов, 6 передач и 2 перехвата.
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Но преподносить людям шедевр, который Кайри изобразил почти вытащив мертвую игру в 4 четверти, как "допустил потерю в спасительной атаке" - это подмена понятий
Для чего там Кидд вообще?