Кайри Ирвинг допустил потерю в спасительной атаке «Далласа» в матче с «Миннесотой»

Теги Даллас Миннесота НБА видео Майк Конли Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» был близок к тому, чтобы вернуться с «-8» на последних минутах домашнего матча с «Миннесотой» (121:124).

«Мэверикс» удалось сократить отставание до «-3», когда Майк Конли за 15,1 секунды до сирены реализовал лишь один из двух штрафных. В спасительной атаке после тайм-аута мячом владели Лука Дончич и Кайри Ирвинг, последний в итоге допустил потерю.

На счету Дончича 33 очка, 12 подборов и 6 передач, в активе Ирвинга 36 очков, 5 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

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10 комментариев

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Mur89
Думаю ближе к ПО эта пара сыграется, сегодня в 4 четверти Кайри отжег конечно
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SugarBoy
Ответ Kudim41
Скорее всего будет отдельная новость с хайлайтами 4 четверти..
Я смотрел игру, например, поэтому мне без разницы вообще будет там новость, не будет)
Но преподносить людям шедевр, который Кайри изобразил почти вытащив мертвую игру в 4 четверти, как "допустил потерю в спасительной атаке" - это подмена понятий
+2
0
+2
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zetamol
эх, чуть еще и подарили бы такой праздник болелам! Андерсон в этой последней пятиминутке был хорош у Минни
+2
0
+2
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Jazzzz
Ну, на шактин этот «розыгрыш» тянет
+3
0
+3
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Kudim41
Ответ SugarBoy
Набирает 36 очков, 26 в 4 четверти (рекорд сезона Далласа). Что мы вынесем в заголовок? Конечно же про потерю 🤦‍♂️
Скорее всего будет отдельная новость с хайлайтами 4 четверти..
+2
0
+2
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Kudim41
Ответ AVKU
Ну да, не было никакой мысли в атаке, передавали друг другу мяч при плотной опеке.
2 игра подряд после тайм-аута при -3 за 15 секунд до конца Даллас разыгрывает какую-то ерунду!
Для чего там Кидд вообще?
+5
0
+5
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SugarBoy
Набирает 36 очков, 26 в 4 четверти (рекорд сезона Далласа). Что мы вынесем в заголовок? Конечно же про потерю 🤦‍♂️
+7
-4
+3
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AVKU
Ответ al77
Ну потерял громкое слово - Лука и Кайри как то совсем рядом были - по сути каждому при владении мешали два противника...
Ну да, не было никакой мысли в атаке, передавали друг другу мяч при плотной опеке.
+11
-1
+10
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al77
Ну потерял громкое слово - Лука и Кайри как то совсем рядом были - по сути каждому при владении мешали два противника...
+3
-1
+2
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Руслан Султанов
Вы б ещё видео с полной четвертью прикрепили!
+7
0
+7
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