« » был близок к тому, чтобы вернуться с «-8» на последних минутах домашнего матча с «Миннесотой» (121:124).

«Мэверикс» удалось сократить отставание до «-3», когда за 15,1 секунды до сирены реализовал лишь один из двух штрафных. В спасительной атаке после тайм-аута мячом владели и , последний в итоге допустил потерю.

На счету Дончича 33 очка, 12 подборов и 6 передач, в активе Ирвинга 36 очков, 5 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

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