Защитник «Кливленда» стал самым результативным игроком победного матча с « » (117:109).

На счету звезды «Кавальерс» 41 очко (16 из 26 с игры), 4 подбора, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот за 37 минут.

Митчелл набрал 23 очка в первой половине, преимущество «Кэвз» составляло 18 очков. «Сперс» после большого перерыва вернулись в игру, но клуб из Огайо все-таки удержал перевес.

Для « » победа стала седьмой подряд.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?