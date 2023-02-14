41 очко и 5 передач от Донована Митчелла помогли «Кливленду» выиграть у «Сан-Антонио»

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Защитник «Кливленда» Донован Митчелл стал самым результативным игроком победного матча с «Сан-Антонио» (117:109).

На счету звезды «Кавальерс» 41 очко (16 из 26 с игры), 4 подбора, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот за 37 минут.

Митчелл набрал 23 очка в первой половине, преимущество «Кэвз» составляло 18 очков. «Сперс» после большого перерыва вернулись в игру, но клуб из Огайо все-таки удержал перевес.

Для «Кливленда» победа стала седьмой подряд.

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